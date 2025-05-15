Викладачів почали ловити на використанні ChatGPT: студентка вимагає повернути їй гроші

Студенти вважають те, що професори полегшують собі роботу за допомогою ШІ, лицемірством. Однак статистика показує, що ChatGPT все більше закріплюється у ролі помічника для викладачів.

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Про це йдеться у матеріалі The New York Times, опублікованому 14 травня.

У лютому Елла Стейплтон, яка на той час вчилась на старшому курсі й Північно-Східному університеті, переглядала конспекти лекцій з курсу організаційної поведінки, коли натрапила на дещо дивне. Всередині складеного професором документа залишився запит до ChatGPT: "Розшир охоплення всіх сфер. Будь більш детальним і конкретним". Після цього був вказаний список рис лідерства, кожна з яких мала визначення й приклади у форматі маркованого списку.

Стейплтон зрозуміла, що матеріали готував штучний інтелект, але вирішила "покопатися" ще. Переглянувши презентації професора, вона помітила й інші ознаки: спотворений текст, фотографії офісних працівників з "зайвими" частинами тіла та очевидні орфографічні помилки.

Студентка була розчарована. З огляду на вартість навчання й репутацію вишу, вона розраховувала на освіту найвищого рівня. Цей курс був обов’язковим для її додаткової спеціалізації з бізнесу, а його навчальна програма забороняла "академічно нечесну діяльність", в тому числі використання ШІ.

"Він каже нам не використовувати його, а потім сам його використовує", — підкреслила обурена дівчина.

Стейплтон подавала офіційну скаргу до бізнес-школи, повідомивши про використання ШІ та інші проблеми зі стилем викладання. Вона вимагає відшкодування вартості навчання на цьому курсі — понад 8000 доларів.

Інший випадок стався восени 2024 року. 22-річна Марі (ім’я змінене на прохання дівчини) написала есе на 3 сторінки для онлайн-курсу з антропології в Університеті Південного Нью-Гемпширу. Вона отримала найвищу оцінку, але все одно залишилась розчарованою. У розділі коментарів її професорка випадково опублікувала листування з ChatGPT. Викладачка надала ШІ параметри оцінювання та попросила написати "дійсно гарний відгук" на роботу студентки.

"З мого погляду, професорка навіть не прочитала нічого з того, що я написала", — поділилась Марі.

Вона зауважила, що може зрозуміти спокусу звернутись до ШІ, адже для багатьох її викладачів робота в університеті є "третьою". Окрім того, уваги потребують сотні студентів. Однак Марі відчула себе ображеною, тож вирішила поговорити з професоркою під час онлайн-зустрічі у Zoom. Викладачка пояснила, що читала усі есе, а ChatGPT використовувала лише як орієнтир з дозволу керівництва.

Журналісти поговорили з викладачами, і ті пояснили, що використовують ШІ як інструмент для підвищення якості освіти, а не навпаки. Вони розповіли, що ChatGPT і подібні допомагають заощаджувати час, щоб більше годин виділяти на консультації студентів. Штучний інтелект виступає для професорів як автоматизований асистент, який зменшує їхнє робоче навантаження.

Опитування понад 1800 викладачів у США показало, що минулого року 18% з них називали себе активними користувачами інструментів ШІ. У повторному опитуванні вже цього року відсоток зріс майже вдвічі.

Професор Університету Співдружності Вірджинії з бізнесу Шінгірай Крістофер Кварамба розповів, що завдяки ChatGPT плани уроки, на які раніше він витрачав цілі дні, готуються лише за години. Він навів приклад, що використовує ШІ для створення наборів даних для вигаданих мережевих магазинів, які потім у вправах використовують студенти.

"Я вважаю це епохою калькулятора на стероїдах", — підкреслив Кварамба.

Нагадаємо, китайська компанія Baidu подала заявку на патент на технологію ШІ, призначену для перекладу "тваринної мови" на людську. Штучний інтелект аналізуватиме голос, мову тіла та поведінку тварин, а також визначатиме їхні емоції.

Подружжя прожило у шлюбі 12 років і мало двох дітей, коли вирішило розважитись з ChatGPT. ШІ попросили зробити передбачення для чоловіка й дружини, надіславши фото кавової гущі у своїх чашках. Однак результат виявився несподіваним, і жінка подала на розлучення.