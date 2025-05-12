Дозволить "балакати" з улюбленцем: у Китаї створюють АІ-перекладач з тваринної мови

Китайська компанія Baidu подала заявку на патент на технологію штучного інтелекту (ШІ), призначену для перекладу звуків тварин на людську мову.

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Про це пише газета South China Morning Post. Повідомляється, що ШІ-перекладач аналізуватиме голос, мову тіла, поведінкові зміни та інші прояви тварини. Потім він визначатиме "емоцію" і перетворюватиме отримані дані на людську мову.

Baidu стверджує, що сучасні перекладачі мови тварин в основному використовують два підходи: розпізнавання голосових відбитків і вивчення виразів обличчя. Обидва підходи обмежені в розумінні емоцій тварин, оскільки вони "надмірно покладаються на одне джерело інформації".

Зі свого боку технологія Baidu використовує кілька підвидів ШІ:

машинне навчання, яке дає змогу комп'ютерам навчатися на основі великих наборів даних;

глибоке навчання, яке використовує нейронні мережі для аналізу характеристик голосу і рухів;

обробку природної мови, яка застосовує обчислювальні підходи до аналізу і синтезу природної мови та мовлення.

Водночас у виданні зазначили, що публікація патентної заявки ще не означає, що її вже видано. За словами експертів, процес оцінки заявки може тривати рік у кращому разі. У деяких випадках на це може знадобитися чотири або п'ять років.

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На сьогодні невідомо, чи планує компанія випустити новий додаток для спілкування з тваринами. За словами розробників, вони все ще перебувають на стадії досліджень.

"Як компанія ШІ, ми постійно шукаємо можливості застосовувати нові технології в різних варіантах використання", — зазначили в Baidu.

Нагадаємо, вчені з Токійського університету навчилися з точністю 80% розпізнавати емоції курей завдяки штучному інтелекту, що допоможе фермерам розуміти, в якому стані перебувають їхні вихованці.

Також повідомлялося, що вчені досягли значного прогресу в розумінні собачого гавкоту за допомогою ШІ. Дослідники тепер можуть розрізняти грайливий і агресивний гавкіт собак, а також визначати їхній вік, породу і стать за одними лише звуками, які вони видають.