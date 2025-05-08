Загиблий чоловік звернувся до свого вбивці через ШІ в суді: що він сказав (відео)

ШІ-клон загиблого американця Кріса Пелкі виступив у залі суду, звернувшись до свого вбивці через три роки після трагедії.

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Про це пише FOX 10 Phoenix. Ідея згенерувати відео зі зверненням Кріса спала на думку його старшій сестрі Стейсі Вейлс, коли вона збирала заяви щодо постраждалих і готувала свої власні.

Звернення ІІ-Кріса в суді

"Ми отримали 49 листів, які суддя зміг прочитати, перш ніж приступити до винесення вироку того дня. Але там не вистачало однієї частини. Був один голос, якого не було в цих листах", — зазначила вона.

Стейсі зазначила, що в неї є власний погляд на трагедію, однак метою було не змусити Кріса озвучити її почуття, а "дати йому висловитися, бо він сказав те, що ніколи не вийшло б із моїх вуст, але я знаю, що вийшло б із його вуст". Для цього вона звернулася до свого чоловіка Тіма та їхнього друга Скотта Йентцера, які разом уже багато років працюють із технологіями ШІ.

Що сказав "воскреслий" Кріс

На згенерованому відео ШІ-клон чоловіка звертається до Габріеля Оркасітаса, людини, яка в нього стріляла. Він висловив жаль, що їм довелося зіткнутися один з одним того дня за таких обставин.

За його словами, в іншому житті вони, ймовірно, могли б стати друзями. ІІ-Кріс наголосив, що завжди вірив у прощення і в Бога, який прощає.

"Ну, я піду порибалити. Люблю вас усіх. Побачимося на іншій стороні", — підсумував він.

Реакція на промову ШІ-Криса

Повідомляється, що це послання зворушило суддю Тодда Ленга.

"Мені подобається цей ШІ. Дякую за це. Мені здалося, що це було щиро; його очевидне прощення містера Хоркасітаса відображає характер, про який я почув сьогодні", — сказав суддя.

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Також був вражений старший брат Кріса Джон, якому, як і решті членів сім'ї, Стейсі вирішила не розповідати про відео з ШІ, щоб побачити їхню щиру реакцію. За його словами, Кріс дійсно міг пробачити свого вбивцю.

"Бачити його обличчя і чути, як він говорить це. Просто хвилі зцілення нахлинули на мою душу. Тому що це була людина, яку я знав", — розповів Джон.

Нагадаємо, раніше у штаті Флорида вперше в судовій практиці було дозволено використовувати симуляцію віртуальної реальності як доказ у справі.