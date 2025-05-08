Погибший мужчина обратился к своему убийце через ИИ в суде: что он сказал (видео)

ИИ-клон погибшего американца Криса Пелки выступил в зале суда, обратившись к своему убийце спустя три года после трагедии.

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Об этом пишет FOX 10 Phoenix. Идея сгенерировать видео с обращением Криса пришла в голову его старшей сестре Стейси Уэйлс, когда она собирала заявления о пострадавших и готовила свои собственные.

Обращение ИИ-Криса в суде

"Мы получили 49 писем, которые судья смог прочитать, прежде чем приступить к вынесению приговора в тот день. Но там не хватало одной части. Был один голос, которого не было в этих письмах", — отметила она.

Стейси отметила, что у нее есть собственный взгляд на трагедию, однако целью было не заставить Криса озвучить ее чувства, а "дать ему высказаться, потому что он сказал то, что никогда не вышло бы из моих уст, но я знаю, что вышло бы из его уст". Для этого она обратилась к своему мужу Тиму и их другу Скотту Йентцеру, которые вместе уже много лет работают с технологиями ИИ.

Что сказал "воскресший" Крис

На сгенерированном видео ИИ-клон мужчины обращается к Габриэлю Оркаситасу, человеку, который в него стрелял. Он выразил сожаление, что им пришлось столкнуться друг с другом в тот день при таких обстоятельствах.

По его словам, в другой жизни они, вероятно могли бы стать друзьями. ИИ-Крис подчеркнул, что всегда верил в прощение и в Бога, который прощает.

"Ну, я пойду порыбачу. Люблю вас всех. Увидимся на другой стороне", — заключил он.

Реакция на речь ИИ-Криса

Сообщается, что это послание тронуло судью Тодда Лэнга.

"Мне нравится этот ИИ. Спасибо за это. Мне показалось, что это было искренне; его очевидное прощение мистера Хоркаситаса отражает характер, о котором я услышал сегодня", — сказал судья.

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Также был впечатлен старший брат Криса Джон, которому, как и остальным членам семьи, Стейси решила не рассказывать о видео с ИИ, чтобы увидеть их искреннюю реакцию. По его словам, Крис действительно мог простить своего убийцу.

"Видеть его лицо и слышать, как он говорит это. Просто волны исцеления нахлынули на мою душу. Потому что это был человек, которого я знал", — рассказал Джон.

Напомним, ранее в штате Флорида впервые в судебной практике было разрешено использовать симуляцию виртуальной реальности в качестве доказательства в деле.