Позволит "болтать" с питомцем: в Китае создают ИИ-переводчик с животного языка

Китайская компания Baidu подала заявку на патент на технологию искусственного интеллекта (ИИ), предназначенную для перевода звуков животных на человеческий язык.

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Об этом пишет газета South China Morning Post. Сообщается, что ИИ-переводчик будет анализировать голос, язык тела, поведенческие изменения и другие проявления животного. Затем он будет определять "эмоцию" и преобразовывать полученные данные в человеческий язык.

Baidu утверждает, что современные переводчики языка животных в основном используют два подхода: распознавание голосовых отпечатков и изучение выражений лица. Оба подхода ограничены в понимании эмоций животных, поскольку они "чрезмерно полагаются на один источник информации".

В свою очередь технология Baidu использует несколько подвидов ИИ:

машинное обучение, которое позволяет компьютерам обучаться на основе больших наборов данных;

глубокое обучение, которое использует нейронные сети для анализа характеристик голоса и движений;

обработку естественного языка, которая применяет вычислительные подходы к анализу и синтезу естественного языка и речи.

При этом в издании отметили, что публикация патентной заявки еще не означает, что она уже выдана. По словам экспертов, процесс оценки заявки может занять год в лучшем случае. В некоторых случаях на это может понадобиться четыре или пять лет.

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На сегодня неизвестно, планирует ли компания выпустить новое приложение для общения с животными. По словам разработчиков, они все еще находятся на стадии исследований.

"Как компания ИИ, мы постоянно ищем возможности применять новые технологии в различных вариантах использования", — отметили в Baidu.

Напомним, ученые из Токийского университета научились с точностью 80% распознавать эмоции кур благодаря искусственному интеллекту, что поможет фермерам понимать, в каком состоянии находятся его питомцы.

Также сообщалось, что ученые добились значительного прогресса в понимании собачьего лая с помощью ИИ. Исследователи теперь могут различать игривый и агрессивный лай собак, а также определять их возраст, породу и пол по одним лишь звукам, которые они издают.