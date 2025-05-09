В Греції чат GPT "передбачив" зраду чоловіка: жінка відреагувала моментально

В Греції жінка подала на розлучення після того, як штучний інтелект на основі зображення кавової гущі повідомив їй про майбутню зраду чоловіка.

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Історію розповідає видання Keep Talking Greece.

Пара прожила у шлюбі 12 років і має двох дітей. За словами чоловіка, дружина час від часу захоплюється сучасними трендами. Протягом останніх місяців вона спробувала популярну в мережі розвагу: заварити каву, сфотографувати гущу після випитої чашки та "жартома" запитати в ChatGPT, що її чекає.

"Не бажаючи псувати їй задоволення, я погодився взяти участь у її грі", — розповів чоловік.

ChatGPT "проаналізував" його чашку. "Висновок" був таким: чоловік нібито думає про молоду жінку з ініціалом "Е", має бажання вступити з нею у стосунки, і це бажання справдиться. У чашці дружини ШІ "побачив" позашлюбний зв’язок чоловіка з дівчиною, яка хоче зруйнувати їхню сім’ю. Дружина сприйняла ці слова як істину й серйозно поставилася до висновків штучного інтелекту.

"На жаль, вона попросила мене залишити дім, повідомивши нашим дітям, що ми розлучаємося. Я пішов, щоб дати їй час заспокоїтись, але мої побоювання щодо її психічного стану підтвердилися, коли мені зателефонував адвокат і повідомив про бажання моєї дружини розірвати наш шлюб за взаємною згодою", — пояснив чоловік.

Після того, як чоловік відмовився підписати документи, через три дні йому вручили офіційне звернення про розірвання шлюбу. Він також додав, що дружина мала подібний випадок у минулому. Тоді жінці після відвідин астролога знадобився рік, щоб переконатися, що все, що їй "написали зірки", є правдою.

Адвокат чоловіка підкреслив, що його клієнт "невинний, доки не доведено протилежне". Юрист додав, що "абсурдність штучного інтелекту не може бути використана як доказ у суді".

Раніше Фокус писав про перший суд, який виграв ChatGPT. Тоді 23-річний казахстанець отримав штраф у розмірі 480 гривень, але нейромережа порадила оскаржити його через суд. ChatGPT не лише написав за користувача заяву, але й давав йому підказки на самому засіданні.

Нагадаємо, що у Німеччині залучили штучний інтелект для того, щоб з'ясувати, хто неправильно сортує сміття. Таких порушників каратимуть штрафом, а допоки вони його не сплатять, не матимуть доступу до контейнерів.