В Греции чат GPT "предсказал" измену мужа: женщина отреагировала моментально

В Греции женщина подала на развод после того, как искусственный интеллект на основе изображения кофейной гущи сообщил ей о предстоящей измене мужа.

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Историю рассказывает издание Keep Talking Greece.

Пара прожила в браке 12 лет и имеет двоих детей. По словам мужа, жена время от времени увлекается современными трендами. В течение последних месяцев она попробовала популярное в сети развлечение: заварить кофе, сфотографировать гущу после выпитой чашки и "в шутку" спросить у ChatGPT, что ее ждет.

"Не желая портить ей удовольствие, я согласился принять участие в ее игре", — рассказал мужчина.

ChatGPT "проанализировал" его чашку. "Вывод" был таким: мужчина якобы думает о молодой женщине с инициалом "Е", имеет желание вступить с ней в отношения, и это желание сбудется. В чашке жены ИИ "увидел" внебрачную связь мужа с девушкой, которая хочет разрушить их семью. Жена восприняла эти слова как истину и серьезно отнеслась к выводам искусственного интеллекта.

"К сожалению, она попросила меня покинуть дом, сообщив нашим детям, что мы разводимся. Я ушел, чтобы дать ей время успокоиться, но мои опасения относительно ее психического состояния подтвердились, когда мне позвонил адвокат и сообщил о желании моей жены расторгнуть наш брак по взаимному согласию".", — пояснил мужчина.

После того, как мужчина отказался подписать документы, через три дня ему вручили официальное обращение о расторжении брака. Он также добавил, что жена имела подобный случай в прошлом. Тогда женщине после посещения астролога понадобился год, чтобы убедиться, что все, что ей "написали звезды", является правдой.

Адвокат мужчины подчеркнул, что его клиент "невиновен, пока не доказано обратное". Юрист добавил, что "абсурдность искусственного интеллекта не может быть использована в качестве доказательства в суде".

Ранее Фокус писал о первом суде, который выиграл ChatGPT. Тогда 23-летний казахстанец получил штраф в размере 480 гривен, но нейросеть посоветовала обжаловать его через суд. ChatGPT не только написал за пользователя заявление, но и давал ему подсказки на самом заседании.

Напомним, что в Германии привлекли искусственный интеллект для того, чтобы выяснить, кто неправильно сортирует мусор. Таких нарушителей будут наказывать штрафом, а пока они его не оплатят, не будут иметь доступа к контейнерам.