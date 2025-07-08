Людей возмутила "неадекватная" реклама ИИ от Samsung: что с ней не так (видео)

Компания Samsung выпустила рекламу Galaxy S25 Ultra, в которой демонстрируются возможности Gemini Live — функции, позволяющей общаться с ИИ-ассистентом в реальном времени, используя камеру. Видео вызвало шквал критики из-за совета, который дал искусственный интеллект.

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Суть рекламы заключается в том, что парень добавил слишком много сахара в свой соус для пасты и спросил у ИИ, что ему делать. В ответ он получил неожиданный совет приготовить "вкусное печенье" из своего сладкого соуса, отмечает колумнистка газеты The Guardian Эмма Беддингтон.

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На видео юноша выполняет инструкции ИИ — добавить в сладкую смесь масло, перемешать и выпекать 10 минут. В конце он пробует печенье, выглядя довольным своей работой. Однако многие пользователи скептически отнеслись как к предложенному рецепту, так и к самой идее испечь печенье вместо пасты.

"Вместо того, чтобы в ярости выбросить телефон в окно, юноша кажется непонятно восторженным ("Сладко!") и выполняет откровенно неадекватные инструкции", — отметила Беддингтон.

Другие комментаторы указали на то, что проблему можно было решить, просто отсыпав лишний сахар. Еще одно логичное решение — увеличить долю других ингредиентов, чтобы достичь нужных пропорций.

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Люди отмечали и другие проблемы. Во-первых, добавление масла в миску с соусом — это не рецепт печенья. Во-вторых, соусы для пасты обычно содержат лук и чеснок, что делает их плохой основой для печенья.

"В какой вселенной искусственного интеллекта печенье исправляет ошибку с соусом для пасты? Поэтому, когда друзья приходят на ужин и говорят: "Мы не можем дождаться тех спагетти, о которых вы нам говорили", вы скажете... "Вот, хотите печенье с красным помидором?" Держу пари, что ИИ также написал эту рекламу", — возмутился один из комментаторов.

Напомним, компании все чаще используют генеративный ИИ, чтобы сократить затраты времени и денег, однако ряд предпринимателей получили больше проблем и расходов, чем ожидали.

Фокус также писал о том, что группа The Velvet Sundown, полностью созданная с помощью искусственного интеллекта, всего за две недели собрала более 300 тысяч слушателей.