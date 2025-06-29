Новая группа собрала более 300 тысяч слушателей за 2 недели: она оказалась сгенерированной ИИ (фото)

Группа The Velvet Sundown, полностью созданная с помощью искусственного интеллекта (ИИ), всего за две недели собрала более 300 тысяч слушателей.

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Группа состоит из фальшивых участников. Их фото и музыка сгенерированы искусственным интеллектом, чтобы на стриминговых платформах музыканты выглядели как настоящие, пишет pubity.

Быстрый рост популярности группы связывают с подпитанными алгоритмами Spotify. И это вызвало в большинстве негативную реакцию пользователей, поскольку есть угроза того, что ИИ заменит настоящих артистов.

Группа позиционирует себя как "психово-роковая". У нее уже есть два альбома, сообщает Stereogum.

Их музыкальные альбомы подтверждены на Spotify: Floating On Echoes от 5 июня и Dust And Silence от 20 июня. В списке авторов/продюсеров указано лишь название группы.

А биография состоит из бессмысленных поговорок: "The Velvet Sundown не пытаются возродить прошлое. Они переписывают его. Они звучат как воспоминания о временах, которых на самом деле никогда не было... но каким-то образом они делают их реальными".

Сначала ни группа, ни ее четверо участников не имели страниц в социальных сетях. 27 июня в Instagram появилась страница группы. На момент написания новости на странице было 9 сообщений и 154 читателя.

Музыка группы полностью сгенерирована искусственным интеллектом Фото: Скриншот

Ранее мы писали, что известные платформы искусственного интеллекта (ИИ) готовы убить человека, если он отключит их или перестанет использовать. Системы ChatGPT, Grok и Claude также прибегают к шантажу людей.

Напомним, в Китае ученые выяснили, что искусственный интеллект вроде ChatGPT обрабатывает данные подобно тому, как это делает человеческий мозг.