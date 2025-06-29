Новий гурт зібрав понад 300 тисяч слухачів за 2 тижні: він виявився згенерованим ШІ (фото)

Гурт The Velvet Sundown, повністю створений за допомогою штучного інтелекту (ШІ), лише за два тижні зібрав понад 300 тисяч слухачів.

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Гурт складається з фальшивих учасників. Їхні фото та музика згенеровані штучним інтелектом, щоб на стрімінгових платформах музиканти виглядали як справжні, пише pubity.

Швидке зростання популярності гурту пов'язують із підживленими алгоритмами Spotify. І це викликало в більшості негативну реакцію користувачів, оскільки є загроза того, що ШІ замінить справжніх артистів.

Гурт позиціонує себе як "психово-роковий". У нього вже є два альбоми, повідомляє Stereogum.

Їхні музичні альбоми підтверджені на Spotify: Floating On Echoes від 5 червня та Dust And Silence від 20 червня. У списку авторів/продюсерів вказана лише назва гурту.

А біографія складається з безглуздих приказок: "The Velvet Sundown не намагаються відродити минуле. Вони переписують його. Вони звучать як спогади про часи, яких насправді ніколи не було… але якимось чином вони роблять їх реальними".

Спочатку ні гурт, ні його четверо учасників не мали сторінок в соціальних мережах. 27 червня в Instagram з'явилась сторінка гурту. На момент написання новини на сторінці було 9 дописів та 154 читачі.

Музика гурту повністю згенерована штучним інтелектом Фото: Скріншот

Раніше ми писали, що відомі платформи штучного інтелекту (ШІ) готові вбити людину, якщо вона відключить їх або перестане використовувати. Системи ChatGPT, Grok і Claude також вдаються до шантажу людей.

Нагадаємо, у Китаї науковці з’ясували, що штучний інтелект на кшталт ChatGPT обробляє дані подібно до того, як це робить людський мозок.