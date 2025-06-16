Искусственный интеллект может мыслить, как человек: ученые нашли первые доказательства

В Китае ученые выяснили, что искусственный интеллект вроде ChatGPT обрабатывает данные подобно тому, как это делает человеческий мозг.

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Исследование больших языковых моделей (LLM) показало: популярные ИИ-системы от OpenAI и Google упорядочивают информацию самостоятельно и неожиданно, хотя во время обучения на это их не ориентировали, пишет The Independent.

Авторы работы — специалисты Академии наук Китая и Южнокитайского технологического университета — пришли к выводу, что такие модели "имеют глубинные общие черты с тем, как человек выстраивает понятия". Это подвергает сомнению распространенное мнение, что искусственный интеллект только воспроизводит ответы благодаря распознаванию шаблонов.

В рамках эксперимента ChatGPT-3.5 от OpenAI и Gemini Pro Vision от Google предложили выполнить задание на поиск лишнего объекта. В результате модели создали 66 концептуальных измерений для классификации предметов.

"Эти измерения можно было понять и описать, что указывает: большие языковые модели и мультимодальные LLM формируют представления об объектах, похожие на человеческие", — отметили исследователи, — Это сильный аргумент в пользу того, что хотя эти представления и не идентичны человеческим, они имеют общие основы и отражают ключевые черты человеческих знаний о мире".

Авторы надеются, что эти результаты будут способствовать созданию искусственного интеллекта с более "человеческими" когнитивными способностями — такого, который будет лучше сотрудничать с людьми.

В то же время в мире уже ведутся разработки систем, еще более близких к человеческой природе. Так, стартап из Австралии недавно представил первый в мире коммерческий биологический компьютер на основе живых клеток мозга.

Система Cortical Labs — это "тело в коробке": в ее основе лабораторно выращенные нейроны, расположенные на кремниевой пластине, которые могут принимать и передавать электрические сигналы.

По мнению разработчиков, такое сочетание биологии и электроники позволяет учиться и адаптироваться значительно быстрее, чем обычным компьютерам. Еще на раннем этапе 800 тысяч нейронов человека и мыши смогли самостоятельно освоить игру Pong.

Как указано в статье в журнале Cell, нейроны проявляли признаки сознания, когда взаимодействовали с игровой средой.

"Мы объединяем биологическое с классическими вычислениями, чтобы создать универсальный обучающий механизм", — говорится на сайте компании, — Нейрон сам настраивается, обладает почти безграничной гибкостью и является продуктом четырех миллиардов лет эволюции".

Напомним, с помощью чат-ботов журналистке Аманде Касвелл удалось сэкономить сотни долларов (или тысячи гривен) только за один месяц. Она использовала их для анализа расходов, получения скидок у операторов связи, экономии на еде и развлечениях.

Фокус также писал, что военнослужащий Виктор Таран заявил, что искусственный интеллект можно легко "отравить" фейковыми данными — чем уже и занимаются, например, российские пропагандисты, отмечает блогер Виктор Таран. Поэтому человечеству пора думать уже не только о том, как защититься от ИИ, но и о том, как защитить ИИ.