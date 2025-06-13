ИИ сокращает счета и сохраняет тысячи гривен в кошельке: как это возможно

Цены в Украине постоянно растут, а зарплаты за ними не поспевают. К счастью, искусственный интеллект ChatGPT или Google Gemini уже может сократить расходы своими простыми, но не всегда очевидными советами.

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С помощью чат-ботов журналистке Аманде Касвелл удалось сэкономить сотни долларов (или тысячи гривен) только за один месяц. Она использовала их для анализа расходов, получения скидок у операторов связи, экономии на еде и развлечениях. Она поделилась опытом в статье для сайта Tom's Guide.

Сначала автор решила проверить свои расходы и узнать, почему же уходит так много денег. Она скопировала выписку с банковского счета и отправила ИИ с просьбой: "Проанализируй, что можно отменить, приостановить или заменить на более дешевый план".

Чат-бот выдал конкретный список — фитнес-приложение, подписка на облачный сервис и аудиокниги, на которые ежемесячно списывались деньги, хотя ими давно не пользовались. Он также предложил проверить онлайн-услуги, как оказалось, Аманда платила за некоторые из них отдельно, хотя могла получить пакет по более выгодной цене.

Интернет-оператор недавно поднял цену, и журналистка решила не мириться с этим. Она попросила ChatGPT составить вежливый, но убедительный сценарий для звонка в компанию с просьбой о скидке. Способ оказался рабочим, ведь оператор сразу же предложил более выгодный тариф и $40 кредита в месяц.

Затем Google Gemini по просьбе пользователя составил меню на неделю с ужинами для всей семьи меньше чем за $100. Для большей экономии стоит указать, какие продукты уже есть дома, чтобы не покупать лишнего. ИИ также сообщил о хороших акциях на доставку пиццы, чтобы порадовать детей.

Развлечения часто обходились журналистке в кругленькую сумму, иногда до 100$. Поэтому она попросила ChatGPT подыскать 5 бесплатных или недорогих семейных вариантов на выходные рядом со своим городом. ИИ предложил посетить библиотечное мероприятие, центр природы, музей. Он также помог спланировать отдых в доме на случай дождя.

"Экономия — ощутимая, впечатления — ярче", — поделилась Аманда.

Она подытожила, что ИИ является хорошим помощником для оценки расходов и отмены покупок, которые не нужны, благодаря своей беспристрастности. Ни один чат-бот не имеет доступа к счетам и не отслеживает расходы в реальном времени, но ему и не стоит предоставлять конфиденциальную информацию.

Ранее писали, что Gemini научился изучать электронную почту и личные документы после недавнего обновления. Это открывает много возможностей, но имеет риски с точки зрения кибербезопасности.

Сообщали также, что ИИ Claude Opus 4 шантажировал инженера, который собирался его удалить. Во время тестирования модель компании Anthropic получила доступ к письмам и нашла там свидетельства измены сотрудника.