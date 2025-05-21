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Диджитал

ИИ теперь может "читать" вашу почту Gmail и личные документы: почему это важно

Браузер Google Chrome на смарфоне
Фото: Unsplash | Браузер Google Chrome (фото иллюстративное)

Модель искусственного интеллекта (ИИ) Gemini от Google получила крупное обновление, в рамках которого может подключаться к Gmail, Google Docs, Drive, Calendar и многим другим приложениям.

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Как отмечает портал Tom's Guide, теперь Gemini превратился из чат-бота с ИИ в настоящего личного ассистента. Обновление обещает более "умную" помощь, однако имеет риски с точки зрения конфиденциальности.

Среди новых возможностей Gemini:

  • Gmail: резюмирование сообщений или помощь в написании ответов;
  • Google Docs & Drive: извлечение информации из файлов или предложение правок;
  • Календарь: проверка доступности и планирование встреч;
  • Карты и путешествия: отображение маршрутов поездок, информации о рейсах и рекомендуемых маршрутах.

В Google утверждают, что Gemini не будет использовать данные из личных документов и почты для обучения своих публичных ИИ-моделей. При этом у экспертов остаются некоторые опасения, связанные с безопасностью.

Как ограничить возможности Gemini

Пользователи могут контролировать то, что видит Gemini. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

  • откройте приложение Gemini или посетите gemini.google.com;
  • нажмите на свою фотографию профиля → Активность приложений Gemini;
  • отключите доступ к Gmail, Docs и другим подключенным службам.

Напомним, на портале "Дія" будет запущен собственный помощник на базе ИИ. Это произойдет уже в июне этого года.

Также сообщалось, что исследователи из Токийского университета выявили сходство чат-ботов на основе ИИ с людьми, страдающими афазией.