ИИ теперь может "читать" вашу почту Gmail и личные документы: почему это важно

Модель искусственного интеллекта (ИИ) Gemini от Google получила крупное обновление, в рамках которого может подключаться к Gmail, Google Docs, Drive, Calendar и многим другим приложениям.

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Как отмечает портал Tom's Guide, теперь Gemini превратился из чат-бота с ИИ в настоящего личного ассистента. Обновление обещает более "умную" помощь, однако имеет риски с точки зрения конфиденциальности.

Среди новых возможностей Gemini:

Gmail: резюмирование сообщений или помощь в написании ответов;

Google Docs & Drive: извлечение информации из файлов или предложение правок;

Календарь: проверка доступности и планирование встреч;

Карты и путешествия: отображение маршрутов поездок, информации о рейсах и рекомендуемых маршрутах.

В Google утверждают, что Gemini не будет использовать данные из личных документов и почты для обучения своих публичных ИИ-моделей. При этом у экспертов остаются некоторые опасения, связанные с безопасностью.

Как ограничить возможности Gemini

Пользователи могут контролировать то, что видит Gemini. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

откройте приложение Gemini или посетите gemini.google.com;

нажмите на свою фотографию профиля → Активность приложений Gemini;

отключите доступ к Gmail, Docs и другим подключенным службам.

Напомним, на портале "Дія" будет запущен собственный помощник на базе ИИ. Это произойдет уже в июне этого года.

Также сообщалось, что исследователи из Токийского университета выявили сходство чат-ботов на основе ИИ с людьми, страдающими афазией.