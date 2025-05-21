ИИ теперь может "читать" вашу почту Gmail и личные документы: почему это важно
Модель искусственного интеллекта (ИИ) Gemini от Google получила крупное обновление, в рамках которого может подключаться к Gmail, Google Docs, Drive, Calendar и многим другим приложениям.
Как отмечает портал Tom's Guide, теперь Gemini превратился из чат-бота с ИИ в настоящего личного ассистента. Обновление обещает более "умную" помощь, однако имеет риски с точки зрения конфиденциальности.
Среди новых возможностей Gemini:
- Gmail: резюмирование сообщений или помощь в написании ответов;
- Google Docs & Drive: извлечение информации из файлов или предложение правок;
- Календарь: проверка доступности и планирование встреч;
- Карты и путешествия: отображение маршрутов поездок, информации о рейсах и рекомендуемых маршрутах.
В Google утверждают, что Gemini не будет использовать данные из личных документов и почты для обучения своих публичных ИИ-моделей. При этом у экспертов остаются некоторые опасения, связанные с безопасностью.
Как ограничить возможности Gemini
Пользователи могут контролировать то, что видит Gemini. Для этого нужно выполнить следующие шаги:
- откройте приложение Gemini или посетите gemini.google.com;
- нажмите на свою фотографию профиля → Активность приложений Gemini;
- отключите доступ к Gmail, Docs и другим подключенным службам.
Напомним, на портале "Дія" будет запущен собственный помощник на базе ИИ. Это произойдет уже в июне этого года.
Также сообщалось, что исследователи из Токийского университета выявили сходство чат-ботов на основе ИИ с людьми, страдающими афазией.