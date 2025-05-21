ШІ тепер може "читати" вашу пошту Gmail та особисті документи: чому це важливо

Модель штучного інтелекту (ШІ) Gemini від Google отримала велике оновлення, в рамках якого може підключатися до Gmail, Google Docs, Drive, Calendar і багатьох інших додатків.

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Як зазначає портал Tom's Guide, тепер Gemini перетворився з чат-бота з ШІ на справжнього особистого асистента. Оновлення обіцяє більш "розумну" допомогу, однак має ризики з точки зору конфіденційності.

Серед нових можливостей Gemini:

Gmail: резюмування повідомлень або допомога в написанні відповідей;

Google Docs & Drive: витяг інформації з файлів або пропозиція правок;

Календар: перевірка доступності та планування зустрічей;

Карти і подорожі: відображення маршрутів поїздок, інформації про рейси та рекомендовані маршрути.

У Google стверджують, що Gemini не буде використовувати дані з особистих документів і пошти для навчання своїх публічних ШІ-моделей. При цьому в експертів залишаються деякі побоювання, пов'язані з безпекою.

Як обмежити можливості Gemini

Користувачі можуть контролювати те, що бачить Gemini. Для цього потрібно виконати такі кроки:

відкрийте додаток Gemini або відвідайте gemini.google.com;

натисніть на свою фотографію профілю → Активність додатків Gemini;

вимкніть доступ до Gmail, Docs та інших підключених служб.

Нагадаємо, на порталі "Дія" буде запущено власного помічника на базі ШІ. Це станеться вже в червні цього року.

Також повідомлялося, що дослідники з Токійського університету виявили схожість чат-ботів на основі ШІ з людьми, які страждають на афазію.