Поради на всі випадки життя: "Дія" незабаром запустить власного ШІ-агента

На порталі «Дія» буде запущений власний помічник на базі штучного інтелекту. Це станеться вже у червні цього року.

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Про це повідомляє сам портал "Дія" у Telegram.

Наступного місяця у "Ді" стартує бета-тест нового помічника. Цей ШІ-асистент допомагатиме користувачам знаходити послуги, довідки, найближчий ЦНАП тощо.

Розробники обіцяють, що у перспективі вже заплановані й голосове спілкування, і автоматичне надсилання довідок, і повна цифрова підтримка цілодобово.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що застосунок "Дія" з часом може стати технологічною платформою з комерційною моделлю, а також виокремитися в державну компанію, яка запускатиме послуги від бізнесу.

Про це, зокрема, йшлося, у виступі очільника Мінцифри під час заходу DOU Day 2025. "Ми переосмислили взагалі, що ми робимо з "Дією"… Все, що не схоже на ChatGPT, уже не відповідає очікуванням людей. "Дія" повинна трансформуватись у "Дію AI", — сказав тоді Михайло Федоров.

Це означає, що "Дія" має перетворитися на повноцінного AI-агента: мовляв, користувачі матимуть можливість спілкуватися з державою "через живий діалог, як із чат-ботом на базі великої мовної моделі".

Раніше, у квітні цього року, очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про п’ять продуктів зі штучним інтелектом, над якими зараз працює його відомство. Деякі продукти вже запровадили, інші поки готують до релізу. Серед таких Федоров називав чатбота Наталку і AI-помічника. Зокрема, ШІ-асистента залучили до генерації вакансій, а також для цифрової експертизи нормативно-правових актів. AI залучили й до аналізу та перекладу європейського законодавства. Штучний інтелект може навіть порівнювати його з українським.

У березні цього року Федоров повідомляв, що незабаром у застосунку "Дія" з’явиться опція для того, щоб громадяни могли просто показувати відповідний QR-код і в такий спосіб доводити право на носіння зброї, – замість всюди носити з собою паперові документи.

Також Фокус писав, що у серпні минулого року Міністерство цифрової трансформації запустило програму для навчання розробників безпілотників.