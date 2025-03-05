Дозвіл на зброю без візиту в Нацполіцію: в Мінцифри розповіли про новий функціонал "Дії"

Щоб довести право на носіння зброї, громадяни зможуть показати QR-код і не носити з собою паперові документи, заявив глава Мінцифри Михайло Федоров.

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Глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що незабаром у застосунку "Дія" з'явиться можливість оформити дозвіл на зброю. Завдяки новому сервісу спростять дозвільну процедуру, для якої доводиться нести пакет документів до Національної поліції. Про нові сервіси "Дії" міністр розповів під час брифінгу "Цифрові можливості для ветеранів: доступність та повага", написало інформаційне агентство "Укрінформ".

Федоров заявив, що розробники перебувають на етапі бета-тестування нового сервісу "Дії" щодо оформлення зброї, яка перебуває на руках у громадян. Сервіс буде доступним як для ветеранів Сил оборони, так і для цивільних, зауважив чиновник. З його слів, люди зможуть скористатись наступним функціоналом:

подати заявку на отримання дозволу для придбання, зберігання, носіння зброї;

оформити електронний документ про право на зброю.

Глава Мінцифри наголосив, що електронний документ, сформований через "Дію", повністю замінить паперовий. Все, що потрібно показати під час перевірки, — QR-код, який за потреби відсканує посадова особа.

"Не потрібно буде з собою носити будь-які інші дозвільні документи", — сказав Федоров.

Новий функціонал щодо дозволів на зброю з'явиться протягом найближчого місяця, уточнив глава Мінцифри.

Дозвіл на зброю — деталі

На порталі Мінцифри можна почитати про існуючу на сьогодні процедуру отримання дозволу на зброю. Вказано, що потрібно подати заявку до Нацполіції. До заявки додається набір документів — різний для різних видів послуг. Наприклад, для отримання дозволу на нагородну зброю потрібно, серед іншого, надати договір страхування відповідальності. А для реєстрації нарізної зброї — медична довідка (на додачу до інших шести документів). Вартість надання послуги — це адміністративний збір (від 9 грн за холодну зброю до 54 грн — за нагородну при терміновому оформленні). Федоров не пояснив, чи охопить новий функціонал "Дії" усі види дозволів на зброю, які на сьогодні оформлюються поліцією.

Зазначимо, раніше Фокус писав про Єдиний реєстр зброї, який в Україні запрацював з червня 2023 року. Тодішній заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко пояснив, що громадяни зможуть самостійно перевірити, чи є інформація про їхню зброю в реєстрі, та уточнити термін дії дозволу.

Тим часом у вересні 2024 року Верховна Рада розглянула законопроєкт про декларування зброї, яку особа знайшли через бойові дії на території України. У документі вказано, що у громадян є 24 години, щоб передати знахідку до поліції. Після цього зброю або повертають, і тоді людина її реєструє, або конфіскують, ідеться у законі. Нормативно-правовий акт №3899-IX почав діяти 24 листопада 2024 року, розповіли на порталі МВС.

Нагадуємо, влітку 2024 року у Нацполіції повідомили, скільки незареєстрованої зброї є на руках у громадян. 25 лютого глава Мінцифри Федоров анонсував появу спеціального електронного магазину, у якому бійці Сил оборони зможуть купити безпілотники.