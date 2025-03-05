Разрешение на оружие без визита в Нацполицию: в Минцифры рассказали о новом функционале "Дії"

Чтобы доказать право на ношение оружия, граждане смогут показать QR-код и не носить с собой бумажные документы, заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

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Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что вскоре в приложении "Дія" появится возможность оформить разрешение на оружие. Благодаря новому сервису упростят разрешительную процедуру, для которой приходится нести пакет документов в Национальную полицию. О новых сервисах "Дії" министр рассказал во время брифинга "Цифровые возможности для ветеранов: доступность и уважение", написало информационное агентство "Укринформ".

Федоров заявил, что разработчики находятся на этапе бета-тестирования нового сервиса "Дії" по оформлению оружия, которое находится на руках у граждан. Сервис будет доступен как для ветеранов Сил обороны, так и для гражданских, отметил чиновник. По его словам, люди смогут воспользоваться следующим функционалом:

подать заявку на получение разрешения для приобретения, хранения, ношения оружия;

оформить электронный документ о праве на оружие.

Глава Минцифры подчеркнул, что электронный документ, сформированный через "Дію", полностью заменит бумажный. Все, что нужно показать во время проверки, — QR-код, который при необходимости отсканирует должностное лицо.

"Не нужно будет с собой носить какие-либо другие разрешительные документы", — сказал Федоров.

Новый функционал по разрешениям на оружие появится в течение ближайшего месяца, уточнил глава Минцифры.

Разрешение на оружие — детали

На портале Минцифры можно почитать о существующей на сегодня процедуре получения разрешения на оружие. Указано, что нужно подать заявку в Нацполицию. К заявке прилагается набор документов — разный для разных видов услуг. Например, для получения разрешения на наградное оружие нужно, среди прочего, предоставить договор страхования ответственности. А для регистрации нарезного оружия — медицинская справка (в дополнение к другим шести документам). Стоимость предоставления услуги — это административный сбор (от 9 грн за холодное оружие до 54 грн — за наградное при срочном оформлении). Федоров не пояснил, охватит ли новый функционал "Дії" все виды разрешений на оружие, которые на сегодня оформляются полицией.

Отметим, ранее Фокус писал о Едином реестре оружия, который в Украине заработал с июня 2023 года. Тогдашний заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко пояснил, что граждане смогут самостоятельно проверить, есть ли информация об их оружии в реестре, и уточнить срок действия разрешения.

Между тем в сентябре 2024 года Верховная Рада рассмотрела законопроект о декларировании оружия, которое граждане нашли из-за боевых действий на территории Украины. В документе указано, что есть 24 часа, чтобы передать находку в полицию. После этого оружие либо возвращают, и тогда человек его регистрирует, либо конфискуют, говорится в законе. Нормативно-правовой акт №3899-IX начал действовать 24 ноября 2024 года, рассказали на портале МВД.

Напоминаем, летом 2024 года в Нацполиции сообщили, сколько незарегистрированного оружия есть на руках у граждан. 25 февраля глава Минцифры Федоров анонсировал появление специального электронного магазина, в котором бойцы Сил обороны смогут купить беспилотники.