Мінцифри запускає програму навчання розробників дронів: хто може подати заявку

Україні дуже не вистачає фахівців зі створення БПЛА, каже міністр Михайло Федоров. У розробці магістерської програми задіяли компанії, які вже виготовляють безпілотники для Сил оборони.

Related video

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Київською школою економіки запускає магістерську програму "Безпілотні літальні апарати", де готуватимуть інженерів з розробки дронів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Очікується, що випускники нової магістерської програми зможуть розробляти, тестувати, аналізувати та вдосконалювати безпілотні апарати. У створенні програми брали участь компанії-учасники кластера Brave1, які вже мають досвід виробництва безпілотників для Сил оборони України.

Подати заявку на магістерську програму "Безпілотні літальні апарати" до Київської школи економіки можуть бакалаври, магістри та фахівці всіх спеціальностей. Крім того, Київська школа економіки надасть гранти на навчання для 10 військовослужбовців. Заявки приймаються до 22 серпня.

Важливо

Зброя майбутнього: новий український робот "Хижак" підстрелить ворогів навіть у русі (відео)

Михайло Федоров підкреслив, що створення військових і цивільних безпілотників — перспективна сфера. Ринок дронів в Україні істотно зріс за час повномасштабної війни і зараз понад 500 українських компаній займаються дронамі, сервісами і продуктами у сфері безпілотних літальних апаратів.

"Сфера зростає, виробництва масштабуються, фахівці потрібні вже зараз. Подавайте заявки на навчання", — зазначив міністр.

Нагадаємо, в Україні також діє програма "Народний FPV" від проєкту Victory Drones, у рамках якої кожен українець може навчитися самостійно збирати дрони для Сил оборони України.

Про програму "Народний FPV" висловився депутат Державної Думи Російської Федерації генерал Андрій Гурульов, закликавши росіян вчитися в українців виготовляти безпілотники.