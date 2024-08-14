"Літають у землю": у РФ обурені якістю своїх дронів, депутат закликав вчитися в України

За словами російського депутата Андрія Гурульова, українці збирають безпілотники для війни проти ЗС РФ "скрізь де тільки можна".

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Депутат Державної Думи Російської Федерації генерал Андрій Гурульов закликав вчитися в України виготовляти безпілотні літальні апарати, навівши як приклад українську ініціативу "Народний FPV". Про це він сказав у прямому ефірі російського телеканалу "Россия 1".

Російський депутат заявив, що через програму "Збери дрон і відправ на фронт" в Україні виготовляють БПЛА "скрізь де тільки можна". У підсумку, за його словами, російських військових атакує "неміряна кількість" безпілотників.

"Хто завгодно їх робить, у них це виходить", — заявив Андрій Гурульов.

Депутат Держдуми РФ також поскаржився на те, що російські заводи, які виробляють FPV-дрони, випускають БПЛА стандартної комплектації. Тим часом українські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) розвиваються і ефективність таких безпілотників падає.

Слова Андрія Гурульова раніше підтвердив російський військкор Володимир Романов. Він зазначив, що ЗС РФ отримують від Міноборони Росії FPV-дрони "Судоплатов" (ВТ-40), які випускаються на одній і тій самій частоті. Українці давно встановили цю частоту і наситили фронт відповідними засобами РЕБ. За словами військкора, зверху було спущено установку на кількість застосувань, а не якість згаданих БПЛА.

"Як підсумок, більшість дронів літають тупо в землю. Зате на верх заходить красива статистика в цифрах", — заявив військкор.

Андрій Гурульов закликав вчитися в України

На заяву Андрія Гурульова відреагувала керівник Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що ворог визнав ефективність українського підходу. Вона закликала всіх українців пройти курс "Народний FPV", що дає змогу людям без інженерної освіти збирати ударні БПЛА для Сил оборони України.

"Росіяни обговорюють на своїх центральних каналах мої ідеї. Цілий депутат Держдуми, генерал пояснює, які це дає результати", — підкреслила Марія Берлінська.

Нагадаємо, завдяки програмі "Народний FPV" від проєкту Victory Drones кожен українець може навчитися самостійно збирати дрони для Сил оборони України. Так, Віолетта Олійник із Чернівців уже зібрала десятки дронів для підрозділів, де служать її близькі.

Також повідомлялося, що школяр із міста Шостка Сумської області 15-річний Єрмак Роговий створив модель наземної роботизованої платформи для розмінування, яку можна переробити на дрон-камікадзе.