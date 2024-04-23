Третина не злітає, а інші збивають: у РФ скаржаться на якість дронів проекту "Судоплатов"

Інструктор російських загонів "Шторм Z" Святослав Голіков відзначив погану збірку БПЛА "Судоплатов" і велику кількість заводського браку. За його словами, всі дрони працюють на одній частоті, через що українські військові успішно їх збивають.

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У Російській Федерації вказали на низьку ефективність FPV-дронів проєкту "Судоплатов", зокрема через дешеві компоненти, неякісне складання та фіксовану частоту. Відгуками російських військових поділився інструктор російських загонів "Шторм Z" Святослав Голіков у своєму Telegram-каналі "Филолог в засаде" 23 квітня.

Голіков зазначив, що військові РФ проходили "відверто слабенькі" курси навчання операторів за лінією проєкту "Судоплатов" у зоні бойових дій із "досить примітивними" тестовими завданнями. Єдиним, на його думку, позитивним моментом є наявність комп'ютерного симулятора, за допомогою якого окупанти можуть тренувати свої навички пілотування.

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Що стосується самих дронів, за словами Голікова, всі одні працюють на одній частоті, через що українські військові успішно їх подавляють. Окупант зазначив, що БПЛА долітають до цілі тільки, якщо є "вікна". Він наголосив, що нерідко ціль вражає тільки один дрон із групи в кілька одиниць, а решта просто падають.

Крім того, автор публікації відзначив низьку якість дронів, а також велику кількість заводського браку, через що російським військовим доводиться їх перепаювати в польових умовах. У виробництві безпілотників використовують дешеві деталі, що також впливає на якість. За даними окупанта, до третини БПЛА взагалі не злітають, оскільки "від початку нелітабельні".

При цьому Голіков відзначив великий обсяг виробництва дронів проєкту "Судоплатов". За його словами, цими цифрами можна "пускати звітний пил в очі" вищому військово-політичному керівництву Росії.

"За фактом ефективність цих дронів різко впала ще восени минулого року, зважаючи на досить швидку адаптацію противника до фіксованої частоти, закладеної виробником, і продовжує залишатися вельми низькою, зокрема й через недостатній рівень якості виробів", — підсумував окупант.

Нагадаємо, український прикордонник і оператор БПЛА з позивним "Корбен" вважає, що в РФ, на відміну від України, немає проблем із кількістю FPV-дронів, тому окупанти їх запускають десятками. Судячи з серійних номерів, які є на кожному апараті, у ЗС РФ їх уже сотні тисяч.

Своєю чергою українські розробники показали FPV-дрон "Укропчик" з машинним зором, який БПЛА вирізняється поліпшеними технічними характеристиками та стійкістю до РЕБ. Він здатний долати понад 30 кілометрів без корисного навантаження і до 20 кілометрів з корисним навантаженням вагою 1,6 кг.