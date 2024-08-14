"Летают в землю": в РФ возмущены качеством своих дронов, депутат призвал учиться у Украины

По словам российского депутата Андрея Гурулева, украинцы собирают беспилотники для войны против ВС РФ "везде где только можно".

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Депутат Государственной Думы Российской Федерации генерал Андрей Гурулев призвал учиться у Украины изготавливать беспилотные летательные аппараты, приведя в пример украинскую инициативу "Народный FPV". Об этом он сказал в прямом эфире российского телеканала "Россия 1".

Российский депутат заявил, что из-за программы "Собери дрон и отправь на фронт" в Украине изготавливают БПЛА "везде где только можно". В итоге, по его словам, российских военных атакует "немереное количество" беспилотников.

"Кто угодно их делает, у них это получается", — заявил Андрей Гурулев.

Депутат Госдумы РФ также пожаловался на то, что российские заводы, производящие FPV-дроны, выпускают БПЛА стандартной комплектации. Тем временем украинские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) развиваются и эффективность таких беспилотников падает.

Слова Андрея Гурулева ранее подтвердил российский военкор Владимир Романов. Он отметил, что ВС РФ получают от Минобороны России FPV-дроны "Судоплатов" (ВТ-40), которые выпускаются на одной и той же частоте. Украинцы, давно установили эту частоту и насытили фронт соответствующими средствами РЭБ. По словам военкора, сверху была спущена установка на количество применений, а не качество упомянутых БПЛА.

"Как итог, большинство дронов летают тупо в землю. Зато на верх заходит красивая статистика в цифрах", — заявил военкор.

Андрей Гурулев призвал учиться у Украины

На заявление Андрея Гурулева отреагировала руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в своем Telegram-канале, отметив что враг признал эффективность украинского подхода. Она призвала всех украинцев пройти курс "Народный FPV", позволяющий людям без инженерного образования собирать ударные БПЛА для Сил обороны Украины.

"Россияне обсуждают на своих центральных каналах мои идеи. Целый депутат Госдумы, генерал объясняет, какие это дает результаты", — подчеркнула Мария Берлинская.

Напомним, благодаря программе "Народный FPV" от проекта Victory Drones каждый украинец может научиться самостоятельно собирать дроны для Сил обороны Украины. Так, Виолетта Олейник из Черновцов уже собрала десятки дронов для подразделений, где служат ее близкие.

Также сообщалось, что школьник из города Шостка Сумской области 15-летний Ермак Роговой создал модель наземной роботизированной платформы для разминирования, которую можно переделать в дрон-камикадзе.