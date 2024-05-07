"Оказалось не так страшно": главные сложности сборки дронов "на кухне" и как их преодолеть

По словам волонтера Виолетты Олейник, самое сложное при самостоятельном создании БПЛА — это прошивка. Нужно настроить дрон, чтобы все его компоненты правильно взаимодействовали.

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Благодаря программе "Народный FPV" от проекта Victory Drones каждый украинец может научиться самостоятельно собирать дроны для Сил обороны Украины. Виолетта Олейник из Черновцов, которая уже собрала более 70 дронов, рассказала о сложностях и "подводных камнях" этого процесса в интервью Фокусу.

Виолетта Олейник отметила, что до того, как собирать дроны, умела перепаивать розетки. Девушка изучала художественную обработку стекла в училище, где также нужно было использовать паяльник, припой и флюс. Однако девушка призналась, что идея сбора дронов, где есть маленькие микросхемы и камеры, ее сначала пугала.

"Спрашивала брата, не сгорит ли оно в один момент, когда начну паять, потому что казалось, как только начнешь греть, то оно все расплавится, зальется припоем, я потрачу человеческие деньги — все, конец. Но он успокоил. Начала пробовать, оказалось не так страшно", — рассказывает Виолетта Олейник.

По словам волонтера, для того, чтобы собирать дроны по инструкции не обязательно иметь ювелирное или радиотехническое образование. Нужно просто очень внимательно проходить курс и ответственно относиться к процессу. В частности нужно много проверять, нет ли замыканий, нигде не упал припой или проволока.

По словам Виолетты Олейник, самое сложное в самостоятельном изготовлении дронов — прошивка. Она настраивает взаимодействие между всеми компонентами дрона. Чтобы настроить БПЛА через компьютер, нужно использовать две программы, в зависимости от типа платы. Первая программа настраивает моторы, а вторая — все остальное. При этом производитель постоянно предоставляет обновления прошивки к своим деталям.

"Я ничего нового не придумала, пользуюсь тем, что сделали другие люди до меня. Моя задача — просто подключить дрон к ноутбуку через кабель USB Type-C, запустить программу, проверить все", — объясняет девушка.

Виолетта Олейник Фото: Виолетта Олейник

В качестве примера Виолетта Олейник приводит настройки моторов. Сначала нужно выбрать на компьютере, как должны крутиться пропеллеры, а затем проверить, в нужную сторону они крутятся. В следующей программе нужно предоставить информацию плате обо всех деталях, которые подключены. Эти все настройки можно выставлять вручную и проверять, а можно загрузить файл с готовым алгоритмом настроек.

"Но очень часто бывает либо какой-то глюк, либо отошел USB. Если при физической сборке дрона ты можешь посмотреть и увидеть, в чем проблема собственными глазами, то при прошивке ты не знаешь. Надо искать, проверять разными способами, я это все очень не люблю", — признается волонтер.

Затем дроны нужно проверить на наличие неисправностей, после чего прошивка завершается. После этого, необходимо физически испытать БПЛА — подключить его к пульту, к очкам или к экрану, запускать его и смотреть, фактически ли все работает, в частности хорошее ли изображение и ровно ли он летит.

Девушка также отметила, что у курса "Дрон в каждый дом" есть чат, в котором можно спросить совета по той или иной проблеме. Там есть много тех, кто ранее уже сталкивался с подобными ситуациями и знает как их решить.

Виолетта Олейник также рассказала Фокусу, как начать собирать дроны дома: где проходить обучение, какие нужно иметь инструменты и какова себестоимость одного БПЛА.

Напомним, 30 апреля девушка сообщила, что отправила Силам обороны на фронт 71 дрон. Она самостоятельно научилась делать беспилотные бомбардировщики и ударные коптеры по инструкции, заказывая большинство деталей в Китае.