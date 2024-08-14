Минцифры запускает программу обучения разработчиков дронов: кто может подать заявку

Украине очень не хватает специалистов по созданию БПЛА, говорит министр Михаил Федоров. В разработке магистерской программы задействовали компании, которые уже изготавливают беспилотники для Сил обороны.

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Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Киевской школой экономики запускает магистерскую программу "Беспилотные летательные аппараты", где будут готовить инженеров по разработке дронов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Ожидается, что выпускники новой магистерской программы смогут разрабатывать, тестировать, анализировать и совершенствовать беспилотные аппараты. В создании программы участвовали компании-участники кластера Brave1, которые уже имеют опыт производства беспилотников для Сил обороны Украины.

Подать заявку на магистерскую программу "Беспилотные летательные аппараты" в Киевскую школу экономики могут бакалавры, магистры и специалисты всех специальностей. Кроме того, Киевская школа экономики предоставит гранты на обучение для 10 военнослужащих. Заявки принимаются до 22 августа.

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Михаил Федоров подчеркнул, что создание военных и гражданских беспилотников – перспективная сфера. Рынок дронов в Украине существенно вырос за время полномасштабной войны и сейчас более 500 украинских компаний занимаются дронами, сервисами и продуктами в сфере беспилотных летательных аппаратов.

"Сфера растет, производства масштабируются, специалисты нужны уже сейчас. Подавайте заявки на обучение", — отметил министр.

Напомним, в Украине также действует программа "Народный FPV" от проекта Victory Drones, в рамках которой каждый украинец может научиться самостоятельно собирать дроны для Сил обороны Украины.

О программе "Народный FPV" высказался депутат Государственной Думы Российской Федерации генерал Андрей Гурулев, призвав россиян учиться у украинцев изготавливать беспилотники.