Советы на все случаи жизни: "Дія" вскоре запустит собственного ИИ-агента

На портале "Дія" будет запущен собственный помощник на базе искусственного интеллекта. Это произойдет уже в июне этого года.

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Об этом сообщает сам портал "Дія" в Telegram.

В следующем месяце в "Ди" стартует бета-тест нового помощника. Этот ИИ-ассистент будет помогать пользователям находить услуги, справки, ближайший ЦПАУ и тому подобное.

Разработчики обещают, что в перспективе уже запланированы и голосовое общение, и автоматическая отправка справок, и полная цифровая поддержка круглосуточно.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что приложение "Дія" со временем может стать технологической платформой с коммерческой моделью, а также выделиться в государственную компанию, которая будет запускать услуги от бизнеса.

Об этом, в частности, говорилось в выступлении главы Минцифры во время мероприятия DOU Day 2025. "Мы переосмыслили вообще, что мы делаем с "Дією"... Все, что не похоже на ChatGPT, уже не соответствует ожиданиям людей. "Дія" должна трансформироваться в "Дію AI", — сказал тогда Михаил Федоров.

Это означает, что "Дія" должна превратиться в полноценного AI-агента: мол, пользователи будут иметь возможность общаться с государством "через живой диалог, как с чат-ботом на базе большой языковой модели".

Ранее, в апреле этого года, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о пяти продуктах с искусственным интеллектом, над которыми сейчас работает его ведомство. Некоторые продукты уже ввели, другие пока готовят к релизу. Среди таких Федоров называл чатбота Наталку и AI-помощника. В частности, ИИ-ассистента привлекли к генерации вакансий, а также к цифровой экспертизе нормативно-правовых актов. AI привлекли и к анализу и переводу европейского законодательства. Искусственный интеллект может даже сравнивать его с украинским.

В марте этого года Федоров сообщал, что вскоре в приложении "Дія" появится опция для того, чтобы граждане могли просто показывать соответствующий QR-код и таким образом доказывать право на ношение оружия, — вместо того, чтобы везде носить с собой бумажные документы.

Также Фокус писал, что в августе прошлого года Министерство цифровой трансформации запустило программу для обучения разработчиков беспилотников.