ШІ скорочує рахунки і зберігає тисячі гривень у гаманці: як це можливо

Ціни в Україні постійно зростають, а зарплати за ними не встигають. На щастя, штучний інтелект ChatGPT або Google Gemini вже може скоротити витрати своїми простими, але не завжди очевидними порадами.

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За допомогою чат-ботів журналістці Аманді Касвелл вдалося заощадити сотні доларів (або тисячі гривень) тільки за один місяць. Вона використовувала їх для аналізу витрат, отримання знижок у операторів зв'язку, економії на їжі та розвагах. Вона поділилася досвідом у статті для сайту Tom's Guide.

Спочатку авторка вирішила перевірити свої витрати і дізнатися, чому ж іде так багато грошей. Вона скопіювала виписку з банківського рахунку і відправила ШІ з проханням: "Проаналізуй, що можна скасувати, призупинити або замінити на дешевший план".

Чат-бот видав конкретний список — фітнес-додаток, підписка на хмарний сервіс та аудіокниги, на які щомісяця списувалися гроші, хоча ними давно не користувалися. Він також запропонував перевірити онлайн-послуги, як виявилося, Аманда платила за деякі з них окремо, хоча могла отримати пакет за вигіднішою ціною.

Інтернет-оператор нещодавно підняв ціну, і журналістка вирішила не миритися з цим. Вона попросила ChatGPT скласти ввічливий, але переконливий сценарій для дзвінка в компанію з проханням про знижку. Спосіб виявився робочим, адже оператор одразу ж запропонував вигідніший тариф і $40 кредиту на місяць.

Потім Google Gemini на прохання користувача склав меню на тиждень з вечерями для всієї родини менше ніж за $100. Для більшої економії варто вказати, які продукти вже є вдома, щоб не купувати зайвого. АІ також повідомив про хороші акції на доставку піци, щоб порадувати дітей.

Розваги часто обходилися журналістці в кругленьку суму, іноді до 100$. Тому вона попросила ChatGPT підшукати 5 безкоштовних або недорогих сімейних варіантів на вихідні поруч зі своїм містом. ШІ запропонував відвідати бібліотечний захід, центр природи, музей. Він також допоміг спланувати відпочинок у будинку на випадок дощу.

"Економія — відчутна, враження — яскравіші", — поділилася Аманда.

Вона підсумувала, що ШІ є хорошим помічником для оцінки витрат і скасування покупок, які не потрібні, завдяки своїй неупередженості. Жоден чат-бот не має доступу до рахунків і не відстежує витрати в реальному часі, але йому й не варто надавати конфіденційну інформацію.

Раніше писали, що Gemini навчився вивчати електронну пошту та особисті документи після нещодавнього оновлення. Це відкриває багато можливостей, але має ризики з точки зору кібербезпеки.

Повідомляли також, що ШІ Claude Opus 4 шантажував інженера, який збирався його видалити. Під час тестування модель компанії Anthropic отримала доступ до листів і знайшла там свідчення зради співробітника.