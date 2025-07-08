Предусмотрит вашу реакцию на что угодно: модель ИИ научилась имитировать мышление людей

Исследователи из Helmholtz Munich создали передовую систему искусственного интеллекта (ИИ) под названием Centaur, способную с удивительной точностью имитировать принятие решений человеком.

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Модель Centaur была обучена с использованием данных о более чем десяти миллионах решений, собранных с помощью психологических исследований. Это позволяет ей генерировать реакции, реалистично отражающие человеческое поведение, объясняет SciTechDaily.

По словам разработчиков, Centaur отличается своей способностью предсказывать реакцию человека не только в знакомых контекстах, но и в совершенно новых обстоятельствах. ИИ распознает повторяющиеся модели принятия решений, легко адаптируется к новой среде и даже может оценивать время реакции с высоким уровнем детализации.

"Мы создали инструмент, который позволяет прогнозировать поведение человека в любой ситуации, описанной естественным языком — как в виртуальной лаборатории", — сказал доктор Марсел Бинц, который является ведущим автором исследования.

В будущем Centaur можно будет использовать как для анализа классических психологических экспериментов, так и для моделирования индивидуальных процессов принятия решений в клинических контекстах — например, при депрессии или тревожных расстройствах.

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В издании считают, что модель открывает новые перспективы, в частности, в исследованиях в сфере здравоохранения. Например, она может помочь понять, как люди с разными психологическими состояниями принимают решения. Набор данных планируют расширить, включив демографические и психологические характеристики.

"Мы только начинаем, а уже видим огромный потенциал", — подчеркнул директор института Эрик Шульц.

Напомним, ряд пользователей чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT от OpenAI заметили в списке доступных инструментов новую функцию под названием Study Together.

Фокус также писал о том, что передовые ИИ демонстрируют неожиданные модели поведения: они обманывают и даже угрожают своим разработчикам ради достижения своих целей.