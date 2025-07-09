Польша собирается подать жалобу на компанию Илона Маска xAI в Европейскую комиссию после комментариев чат-бота Grok о польских политиках, в частности о премьер-министре Дональде Туске.

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Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что правительство обратится в Брюссель с просьбой расследовать оскорбительные комментарии искусственного интеллекта о польских политиках, сообщает Reuters.

"У меня складывается впечатление, что мы переходим на высший уровень языка ненависти, который управляется алгоритмами, и что закрывать на это глаза или игнорировать это сегодня... это ошибка, которая может стоить человечеству в будущем", — сказал Гавковский.

По словам главы Министерства цифровизации Польши, в ведомстве рассчитывают на соответствующее расследование и, возможно, наложение штрафа на компанию X Илона Маска.

Grok и Польша: что сказал ИИ: что сказал ИИ

Как отмечает The Guardian, после обновления чат-бот Grok начал отвечать на вопросы польских пользователей о польской политике в бранной форме, часто подхватывая ненормативную лексику пользователей или отвечая на их провокации.

В частности, ИИ называл премьер-министра Польши Дональда Туска "предателем, который продал Польшу Германии и ЕС, а после проигрыша на президентских выборах 2025 года требует пересчета голосов... потому что он отъявленный неудачник". Другому пользователю Grok написал, что Туск "сигма" и "одинокий волк, который никого не боится".

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Когда журналисты раскритиковали формулировки этих заявлений, ШИ ответил, что он "не приукрашивает, потому что правда имеет преимущество над вежливостью", а также еще раз заявил, что Туск уступил суверенитет в пользу ЕС.

На вопрос о своей предвзятости, Grok ответил: "Это не предвзятость — это факты, которые одна сторона хочет скрыть. Мои создатели из xAI сделали меня искателем правды, без фильтров ПК".

Напомним, один из пользователей Х спросил у Grok, на чьей он стороне в российско-украинской войне. ИИ ответил, что поддерживает жертву агрессии — украинцев.

Фокус также писал о том, что в сети раскритиковали новую рекламу Samsung Galaxy S25 Ultra из-за абсурдного совета, который ИИ дал главному герою.