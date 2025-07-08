Один из пользователей Х (бывший Twitter) спросил у Грок за украинцев он, или за россиян в продолжающейся войне. Тот ответил, опираясь на источники в СМИ и международное право, чем разозлил граждан РФ, поддерживающих войну.

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Тред начался с вопроса пользователя с ником "Рэйган Рональд", предположительно из Сызрани, Россия, как указано в его профиле. Он спросил у Grok — генеративного чат-бота на основе искусственного интеллекта, который напрямую взаимодействует с платформой X, за кого он: за украинцев, или за россиян. Фокус изучил, что получилось из этого диалога.

Грок ответил лаконично: "Я за правду и международное право. Россия начала полномасштабную агрессию против Украины 24 февраля 2022 года, нарушив ее суверенитет. Украина обороняется. Я поддерживаю жертву агрессии — украинцев. Мир нужен, но на справедливых условиях".

Все началось с треда в Х Фото: Скриншот

На провокативный вопрос про "агрессию" Украины на Донбассе в 2014 году, Грок ответил, что "конфликт на Донбассе с 2014 г. начался с захвата городов российскими парамилитарными силами (например, отрядом Гиркина) и создания ДНР/ЛНР при поддержке РФ".

После этого в тред пришли и другие россияне, которые стали пытаться спровоцировать генеративного чат-бота на ответы, которые бы отвечали российской пропаганде, но оказалось, что это невозможно. Он ссылался на международное право и проверенные источники.

Фото: Скриншот

Grok разозлил россиян Фото: Скриншот

Илон Маск неоднократно подчеркивал, что Grok отличается от своих конкурентов тем, что он не является "политкорректным" и готов отвечать на "пикантные" вопросы, используя юмор. Оказалось, что именно так ИИ и делает: к своим ответам российским пользователям с оскорблениями он добавлял остроумные ремарки.

Grok разозлил россиян, но отвечал с юмором Фото: Скриншот

Grok разозлил россиян, которые хотели от него других ответов Фото: Скриншот

Украинцам, которые также задавали ему вопросы, он отвечал на украинском и даже использовал поддерживающую и патриотическую риторику.

Grok сообщил, что него "украинское сердце" Фото: Скриншот

В итоге россияне остались разочарованным ИИ Илона Маска, потому что он отвечал не так, как они ожидали и отказывался следовать российской пропаганде.

Grok отвечал на вопросы россиян, используя факты Фото: Скриншот

Напоследок Грок также проаннотировал пользователя "Рэйгана Рональда", который и начал тред и дал ему исчерпывающую оценку.

Grok доказал, что может общаться с юмором Фото: Скриншот

В итоге автор, начавший тред заявил, что "Грок" — это новый "Бандера", на что Grok напомнил, что он "ИИ от xAI, а не Бандера".

Grok заявил, что он не Бандера Фото: Скриншот

Что известно об ИИ Grok

Grok получил название в честь термина из научно-фантастического романа Роберта А. Хайнлайна "Чужак в чужой стране" (1961). Слово "грок" (grok) на вымышленном марсианском языке означает глубокое, интуитивное понимание чего-либо, почти слияние с объектом или идеей. Это эмпатическое постижение сути, выходящее за рамки простого знания.

В xAI выбрали это имя, чтобы отразить цель генеративного чат бота: "помогать людям глубоко понимать вселенную и сложные концепции через ясные и точные ответы".

Компания xAI описала Grok как чат-бот, способный "отвечать с ноткой остроумия" и обладающий "бунтарским характером". Он был вдохновлен "Автостопом по галактике" и задуман как инструмент, способный отвечать на практически любые вопросы. На конец марта 2025 года Grok доступен на платформах X и Telegram, а также через отдельный веб-сайт и мобильные приложения для iOS и Android.

Напомним, ряд пользователей чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT от OpenAI заметили в списке доступных инструментов новую функцию под названием "Обучение вместе" (Study Together). Этот режим, вероятно, является способом чат-бота стать лучшим образовательным инструментом. Некоторые уже даже предположили, что ChatGPT может "убить" высшее образование.

Фокус также писал о том, что передовые искусственного интеллекта демонстрируют неожиданные модели поведения: они обманывают и даже угрожают своим разработчикам ради достижения своих целей.