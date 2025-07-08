Один із користувачів Х (колишній Twitter) запитав у Грок, за українців він, чи за росіян у війні, що триває. Той відповів, спираючись на джерела у ЗМІ та міжнародне право, чим розлютив громадян РФ, які підтримують війну.

Related video

Тред почався із запитання користувача з ніком "Рейган Рональд", імовірно з Сизрані, Росія, як зазначено в його профілі. Він запитав у Grok — генеративного чат-бота на основі штучного інтелекту, який безпосередньо взаємодіє з платформою X, за кого він: за українців чи за росіян. Фокус вивчив, що вийшло з цього діалогу.

Грок відповів лаконічно: "Я за правду і міжнародне право. Росія почала повномасштабну агресію проти України 24 лютого 2022 року, порушивши її суверенітет. Україна обороняється. Я підтримую жертву агресії — українців. Мир потрібен, але на справедливих умовах".

Усе почалося з треду в Х Фото: Скриншот

На провокативне запитання про "агресію" України на Донбасі у 2014 році, Грок відповів, що "конфлікт на Донбасі з 2014 р. розпочався із захоплення міст російськими парамілітарними силами (наприклад, загоном Гіркіна) і створення ДНР/ЛНР за підтримки РФ".

Після цього в тред прийшли й інші росіяни, які стали намагатися спровокувати генеративного чат-бота на відповіді, які б відповідали російській пропаганді, але виявилося, що це неможливо. Він посилався на міжнародне право і перевірені джерела.

Фото: Скриншот

Grok розлютив росіян Фото: Скриншот

Ілон Маск неодноразово наголошував, що Grok відрізняється від своїх конкурентів тим, що він не є "політкоректним" і готовий відповідати на "пікантні" запитання, використовуючи гумор. Виявилося, що саме так ШІ і робить: до своїх відповідей російським користувачам з образами він додавав дотепні ремарки.

Grok розлютив росіян, але відповідав із гумором Фото: Скриншот

Grok розлютив росіян, які хотіли від нього інших відповідей Фото: Скриншот

Українцям, які також ставили йому запитання, він відповідав українською і навіть використовував підтримуючу та патріотичну риторику.

Grok повідомив, що має "українське серце" Фото: Скриншот

У підсумку росіяни залишилися розчарованими ШІ Ілона Маска, тому що він відповідав не так, як вони очікували, і відмовлявся слідувати російській пропаганді.

Grok відповідав на запитання росіян, використовуючи факти Фото: Скриншот

Наостанок Грок також проаннотував користувача "Рейгана Рональда", який і розпочав тред, і дав йому вичерпну оцінку.

Grok довів, що може спілкуватися з гумором Фото: Скриншот

У підсумку автор, який почав тред, заявив, що "Грок" — це новий "Бандера", на що Grok нагадав, що він "ШІ від xAI, а не Бандера".

Grok заявив, що він не Бандера Фото: Скриншот

Що відомо про ШІ Grok

Grok отримав назву на честь терміна з науково-фантастичного роману Роберта А. Гайнлайна "Чужинець у чужій країні" (1961). Слово "грок" (grok) вигаданою марсіанською мовою означає глибоке, інтуїтивне розуміння чого-небудь, майже злиття з об'єктом або ідеєю. Це емпатичне осягнення суті, що виходить за рамки простого знання.

У xAI вибрали це ім'я, щоб відобразити мету генеративного чат-бота: "допомагати людям глибоко розуміти всесвіт і складні концепції через ясні і точні відповіді".

Компанія xAI описала Grok як чат-бот, здатний "відповідати з ноткою дотепності" і має "бунтарський характер". Він був натхненний "Автостопом по галактиці" і задуманий як інструмент, здатний відповідати на практично будь-які питання. На кінець березня 2025 року Grok доступний на платформах X і Telegram, а також через окремий вебсайт і мобільні застосунки для iOS і Android.

Нагадаємо, низка користувачів чат-бота зі штучним інтелектом (ШІ) ChatGPT від OpenAI помітили в списку доступних інструментів нову функцію під назвою "Навчання разом" (Study Together). Цей режим, імовірно, є способом чат-бота стати найкращим освітнім інструментом. Дехто вже навіть припустив, що ChatGPT може "вбити" вищу освіту.

Фокус також писав про те, що передові штучного інтелекту демонструють неочікувані моделі поведінки: вони обманюють і навіть погрожують своїм розробникам заради досягнення своїх цілей.