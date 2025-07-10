Прощавай Google: творці ChatGPT випустять власний браузер на базі ШІ, – Reuters

Компанія OpenAI близька до випуску власного браузера на базі штучного інтелекту (ШІ), який кине виклик Google Chrome.

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Запуск браузера заплановано на найближчі тижні, а його метою є використання ШІ для фундаментальної зміни способу перегляду вебсторінок користувачами, розповіли Reuters троє людей, знайомих із цим питанням.

За словами двох джерел, браузер OpenAI розроблений таким чином, щоб деякі взаємодії з користувачем відбувалися в межах рідного інтерфейсу чату, подібного до ChatGPT, замість переходу на вебсайти.

Один зі співрозмовників видання також додав, що браузер є частиною ширшої стратегії OpenAI щодо інтеграції своїх послуг в особисте та робоче життя споживачів. Очікується, що компанія зможе безпосередньо інтегрувати свої агенти ШІ у вебперегляд, що дозволить браузеру виконувати завдання від імені користувача, такі як бронювання або заповнення форм.

Два джерела повідомили, що браузер OpenAI побудовано на базі Chromium, власного коду браузера з відкритим вихідним кодом Google. Минулого року OpenAI також найняла двох давніх віцепрезидентів Google, які були частиною початкової команди, що розробила Google Chrome.

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Пізніше, у квітні, керівник OpenAI заявив, що компанія буде зацікавлена ​​в купівлі Chrome, якщо антимонопольним органам вдасться домогтися продажу. При цьому Google не повідомляла про намір продавати Chrome.

Нагадаємо, компанія NVIDIA представила технологію, здатну радикально покращити роботу моделей штучного інтелекту.

Фокус також писав про те, що вчені створили систему ШІ під назвою Centaur, здатну з дивовижною точністю імітувати прийняття рішень людиною.