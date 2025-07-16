Штучний інтелект тепер може бачити все, що ви робите на екрані: як це працює (фото)

Компанія Microsoft випустила оновлення Copilot Vision для Windows Insiders, яке дозволяє інструменту штучного інтелекту (ШІ) бачити все, що знаходиться на екрані комп’ютера.

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Отримавши доступ до вашого робочого столу, Copilot буде бачити те, що ви бачите, і обговорювати це з вами в режимі реального часу, повідомили в Microsoft. Таким чином ШІ може допомогти проаналізувати контент на екрані та відповісти на ваші запитання.

"Отримайте поради щодо вдосконалення вашого творчого проєкту, допомогу у покращенні вашого резюме або рекомендації під час навігації по новій грі", — йдеться в заяві Microsoft.

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Щоб запустити функцію, потрібно натиснути значок окулярів у редакторі, вибрати робочий стіл, яким ви хочете поділитися, і задати питання Copilot. Щоб зупинити спільний доступ, натисніть "Стоп" або "X" у редакторі.

"Коли ви розмовляєте з Copilot і хочете надати додатковий контекст того, над чим працюєте, просто натисніть на іконку окулярів і покажіть свій екран", — додали в компанії.

Нагадаємо, штучний інтелект Gemini отримав доступ до сторонніх програм на телефонах, включаючи такі застосунки, як Messages та WhatsApp.

Також повідомлялось, що компанія OpenAI близька до випуску власного браузера на базі штучного інтелекту, який кине виклик Google Chrome.