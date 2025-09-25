Microsoft блокує Ізраїлю доступ до штучного інтелекту: розкрито програму масового стеження за палестинцями, – Guardian

Технологічний гігант припинив доступ елітного підрозділу армії "Ізраїлю" до хмарних сховищ та штучного інтелекту. Рішення пов'язане з викриттям програми масового стеження за палестинцями, яка зберігала дані на серверах Microsoft.

Як повідомляє видання The Guardian, компанія Microsoft заблокувала армії оборони "Ізраїлю" використання своїх технологій для масового стеження. Рішення стосується підрозділу 8200, елітного розвідувального агентства, яке порушило умови використання послуг.

"Ми не надаємо технології для сприяння масовому спостереженню за цивільним населенням", – заявив віце-голова та президент Microsoft Бред Сміт у внутрішньому листі до співробітників.

Інцидент стався після розслідування, опублікованого The Guardian у серпні 2024 року разом із виданнями +972 Magazine та Local Call. Журналісти виявили, що хмарна платформа Azure використовувалася для зберігання перехоплених телефонних дзвінків палестинців.

"Підрозділ 8200 зберігав близько 8000 терабайтів даних у центрі обробки Microsoft в "Нідерландах", – повідомили джерела, знайомі з ситуацією.

Microsoft негайно розпочала зовнішнє розслідування після публікації матеріалів. Компанія Covington & Burling провела перевірку, яка підтвердила факт порушення умов надання послуг.

"Ми виявили докази, що підтверджують деякі елементи репортажів Guardian", – повідомив високопоставлений керівник Microsoft міністерству оборони "Ізраїлю".

Розвідувальне агентство використовувало спеціально розроблену область на платформі Azure для аналізу мільйонів дзвінків палестинців. Всередині підрозділу навіть використовували гасло "Мільйон дзвінків на годину", що відображало масштаби програми.

Система спостереження спочатку працювала на "Західному березі річки Йордан", але згодом її застосували під час кампанії в "Секторі Газа". Дані з платформи використовували для підготовки авіаударів.

Microsoft повністю припинила доступ підрозділу 8200 до хмарних сховищ та послуг штучного інтелекту. Однак ширші комерційні відносини з армією оборони "Ізраїлю" залишилися недоторканими.

Це перший відомий випадок, коли американська технологічна компанія припиняє співпрацю з ізраїльськими військовими з початку конфлікту в "Газі". Рішення викликало занепокоєння щодо політики зберігання конфіденційних військових даних за кордоном.

"Наша перевірка триває", – додав Бред Сміт, висловивши подяку журналістам The Guardian за розкриття інформації.

Нагадаємо, що у травні 2024 року Microsoft вже проводила перевірку використання її технологій армією "Ізраїлю", але тоді не знайшла порушень. Нова перевірка була ініційована після серпневих публікацій про масштабну систему стеження.

