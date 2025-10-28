Білл Гейтс: скандали та біографія. Чим відомий мільярдер у 70 років (фото, відео)

28 жовтня 2025-го Біллу Гейтсу виповнюється 70 років. Засновник Microsoft зі статками в $106,4 входить до списку найбагатших людей світу, згідно з Forbes. Згадуємо досягнення, скандали і факти про особисте життя підприємця.

В останні роки Гейтс присвятив себе благодійності, вклавши десятки мільярдів у вирішення глобальних проблем. Але також його ім'я спливало в контексті гучних скандалів: починаючи від розлучення і зрад до зв'язків з Епштейном. Фокус зібрав примітні події з життя бізнесмена.

Як Білл Гейтс заробив свої гроші

Він народився 1955 року в Сіетлі і з юних років захоплювався програмуванням. У 1975 році разом із Полом Алленом заснував компанію Microsoft, кинувши заради цього навчання в Гарварді. Їхня головна ідея полягала у створенні масового ПЗ для ринку персональних комп'ютерів, що зароджувався.

Угода з IBM у 1980 році вирішила долю бренду. Microsoft надала для їхнього нового ПК операційну систему MS-DOS, але, за наполяганням Гейтса, зберегла за собою право продавати її й іншим виробникам. Крок виявився геніальним: MS-DOS швидко стала галузевим стандартом, а Microsoft — лідером ринку. Реліз Windows 1985 року і подальше розширення в сферу офісних утиліт остаточно закріпили успіх компанії.

Величезні статки Гейтса базуються на його технологічному баченні та діловій хватці. На відміну від конкурентів, які робили ставку на "залізо", він раніше за багатьох усвідомив нерозкритий потенціал програмного забезпечення та його прибутковості. Агресивне ліцензування, інноваційний інтерфейс і не тільки — все це забезпечило корпорації домінуючу позицію у сфері десктопних ОС.

Почасти тому в травні 1998 року проти IT-гіганта відкрили антимонопольну справу. Позов було подано після "війни браузерів" — Internet Explorer став украй популярним, бо постачався безплатно разом із Windows. У результаті їхній головний конкурент Netscape зазнав колапсу.

У 2000 році Гейтс відійшов від управління компанією, щоб зосередитися на філантропії через свій фонд. Сьогодні нерухомість і все, що становить фінансові активи мільярдера, вже майже не залежить від Microsoft. Його частка в компанії становить менше 1%, а статки диверсифіковані: значна їхня частина підконтрольна інвестиційній компанії Cascade Investment.

Білл Гейтс у молодості Фото: Getty Images

Розлучення, роман зі співробітниками та острів Епштейна

Публічний образ Гейтса серйозно похитнувся після його розлучення з Меліндою Френч Гейтс 2021 року. Незабаром після цього вийшли розслідування, у яких повідомлялося про "сумнівну поведінку" підприємця. Він неодноразово виявляв недоречний інтерес до співробітниць Microsoft і свого благодійного фонду.

Наприклад, 2006 року, будучи головою ради директорів Microsoft, він після презентації однієї зі співробітниць одразу ж написав їй на пошту, запрошуючи на вечерю. А в 2007-2008 роках, за словами іншої жінки, яка працювала у фонді, він напівголосно запропонував їй повечеряти разом під час коктейльної вечірки в рамках робочої поїздки.

У 2020 році Гейтс покинув раду директорів Microsoft. Як пізніше з'ясувалося, це сталося на тлі розслідування, розпочатого управлінцями 2019 року після того, як одна зі співробітниць повідомила про свій інтимний зв'язок із Ґейтсом, що відбувся 2000 року. Представник Гейтса заявляв, що звільнення не було пов'язане з цією справою.

Однак головним чинником, який, за словами його колишньої дружини Мелінди, вплинув на її рішення про розлучення, стали зв'язки Гейтса з фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини. За даними The New York Times, вони спілкувалися з 2011 року і неодноразово були помічені разом: Гейтс літав на літаку, а Епштейн відвідував його таунхаус у Мангеттені. Білл Гейтс пізніше визнав, що контакт з Епштейном був "величезною помилкою", пояснивши ситуацію надіями на залучення коштів для свого фонду.

Джеффрі Епштейн Фото: Getty Images

Теорії змови про COVID-19

Під час пандемії Білл Гейтс, який активно фінансував розробку вакцин, став центральною фігурою численних теорій змови. Його звинувачували у спробах "чіпувати" населення та інших неетичних планах. У недавньому інтерв'ю Associated Press він зізнався, що був "приголомшений" абсурдністю цих звинувачень, особливо на тлі реальних успіхів вакцинації.

Він висловив сподівання, що з часом ці теорії вщухнуть, але з жалем зазначив, що для усвідомлення цінності вакцин людям, схоже, "доводиться побачити смерті", як це відбувається в Африці, де відмова від щеплень моментально призводить до трагічних наслідків.

Лінус Торвальдс Фото: Getty Images

Історична зустріч із Лінусом Торвальдсом

Ще однією подією, що привернула увагу IT-спільноти, стала перша в історії зустріч Білла Гейтса з творцем Linux Лінусом Торвальдсом у червні 2025 року. Десятиліттями вони були ідеологічними противниками: Гейтс уособлював світ пропрієтарного комерційного софту, а Торвальдс — вільного і відкритого. Їхню зустріч за вечерею організував технічний директором Microsoft Azure Марк Руссинович.

Як розповів сам Торвальдс в інтерв'ю, вечеря пройшла "дуже приємно", але розмови про операційні системи майже не велися.

"Білл з ентузіазмом розповідав про свою благодійну діяльність в Африці та про ядерну енергетику", — поділився Лінус.

Як подарунок Торвальдс, чиє нове хобі — складання гітарних педалей, вручив усім присутнім по "паршивій гітарній педалі". За його словами, це був своєрідний жарт, оскільки ніхто з них, включно з Гейтсом, не грає на гітарі.

Білл і Мелінда Гейтси Фото: Getty Images

Спадщина і благодійність: що далі?

Незважаючи на суперечливі скандали, Білл Гейтс залишається одним із найбільших філантропів в історії. В есе, приуроченому до 25-річчя свого фонду, він оголосив про новий амбітний план. Надихнувшись цитатою Ендрю Карнегі "людина, яка помирає багатою, помирає зганьбленою", Гейтс вирішив віддати практично всі свої статки на благодійність протягом наступних 20 років.

За перші 25 років фонд витратив понад $100 млрд. У наступні два десятиліття ця сума подвоїться і перевищить $200 млрд. А 31 грудня 2045 року Gates Foundation закриє свої двері назавжди. Основними цілями на цей період стануть викорінення дитячих і материнських смертей, яким можна запобігти, боротьба зі смертельними інфекційними захворюваннями, такими як малярія, ВІЛ і туберкульоз, а також допомога сотням мільйонів людей у подоланні бідності.

"Я налаштований рішуче і зроблю все, щоб фраза "він помер багатим" не була сказана про мене після моєї смерті", — написав Гейтс.

