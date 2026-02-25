Фізик і любителька бриджу: Білл Гейтс зізнався у двох романах із росіянками

Мільярдер вибачився перед співробітниками Фонду Гейтса за свої зв'язки з Джеффрі Епштейном, визнавши, що зробив помилки, які кинули тінь і на нього самого, і на філантропічну групу. Але при цьому Білл Гейтс наполягає, що не брав участі у злочинах Епштейна. І це фінансист використовував його романи з росіянками для шантажу.

На зустрічі з виборцями 24 лютого співзасновник Microsoft визнав, що в нього було два романи з росіянками. Але заявив, що нічого протизаконного в цьому не було, точніше, він у цьому "не бачив нічого протизаконного", сказав Гейтс згідно із записом, з яким ознайомилася газета The Wall Street Journal.

Гейтс заявив, що зображення в нещодавно розсекречених файлах Епштейна, на яких він зображений із жінками, обличчя яких засекречені, були фотографіями, які Епштейн просив його зробити разом із помічниками Епштейна після їхніх зустрічей.

Те саме фото зі співробітницею Епштейна

"Щоб було ясно, я ніколи не проводив час із жертвами, жінками з його оточення", — сказав Гейтс.

"Це була величезна помилка — проводити час з Епштейном і запрошувати керівників Фонду Гейтса на зустрічі з сексуальним злочинцем", — сказав Гейтс: "Я прошу пробачення у інших людей, які виявилися втягнуті в це через мою помилку".

Мільярдер розповів, що зустрічався з Епштейном починаючи з 2011 року, через роки після того, як Епштейн у 2008 році визнав себе винним у схилянні неповнолітньої до проституції. Гейтс заявив, що знав про якийсь "18-місячний період", що обмежував поїздки Епштейна, але сказав, що не перевірив належним чином його біографію. Гейтс заявив, що продовжував зустрічатися з Епштейном навіть після того, як його тодішня дружина Мелінда Френч Гейтс висловила стурбованість у 2013 році.

"Знаючи те, що я знаю зараз, ситуація, знаєте, у сто разів гірша не тільки з погляду його минулих злочинів, а й тому, що тепер зрозуміло, що він продовжував чинити протиправні дії", — сказав Гейтс співробітникам. Говорячи про свою колишню дружину, він додав: "Слід віддати їй належне, вона завжди була дещо скептично налаштована щодо справи Епштейна".

Гейтс повідомив співробітникам, що продовжував зустрічатися з Епштейном упродовж 2014 року, літав із ним на приватному літаку і проводив із ним час у Німеччині, Франції, Нью-Йорку та Вашингтоні. "Я ніколи не залишався на ніч і не відвідував острів Епштейна", — запевнив він.

Він сказав, що Епштейн "розповідав про свої близькі стосунки з багатьма мільярдерами, особливо з мільярдерами з Волл-стріт", і що він міг допомогти зібрати гроші на такі цілі, як глобальна охорона здоров'я.

Гейтс сказав, що оскільки на цих зустрічах були присутні й інші впливові люди, це "полегшило мені відчуття, що ситуація нормалізована". Він сказав, що розуміє, що його зв'язок з Епштейном також допоміг сексуальному злочинцеві поліпшити свою репутацію.

Фото Білла Гейтса і вже колишнього принца Ендрю з файлів Епштейна Фото: Соцсети

Гейтс визнав, що його зв'язки з Епштейном і нещодавно оприлюднені електронні листи з архівів Міністерства юстиції кинули тінь на Фонд Гейтса і його репутацію.

"Це безумовно суперечить цінностям і цілям Фонду. А наша робота дуже чутлива до репутації. Я маю на увазі, що люди можуть вибирати, співпрацювати з нами чи ні", — сказав мільярдер.

Представник Фонду Гейтса заявив, що Гейтс проводить зустрічі з громадськістю двічі на рік, і він "відверто говорив, детально відповідаючи на кілька запитань, і взяв на себе відповідальність за свої дії".

Серед нещодавно оприлюднених електронних листів були два повідомлення, які Епштейн надіслав сам собі в липні 2013 року. Вони, вочевидь, є чернетками, оформленими як заява про відставку від тодішнього наукового радника Гейтса Бориса Ніколича. У другому листі згадувався "подружній конфлікт" Гейтса, і йшлося про те, що автор сприяв "незаконним зв'язкам".

На зустрічі з виборцями Гейтс відверто розповів про своє особисте життя і визнав, що зраджував дружині з росіянками.

"У мене були романи, один із росіянкою, яка професійно грала в бридж. З нею я познайомився на турнірах із бриджу, і один із російською вченою: фізиком-ядерником, з якою я познайомився в діловій сфері", — сказав він співробітникам.

Гейтс заявив, що Ніколіч, який був близький як до Гейтса, так і до Епштейна, знав про ці романи і розповів про них Епштейну. Фізик працювала в одній із компаній Гейтса, хоча незрозуміло, чи мав він цей роман, коли вона працювала в нього.

Білл Гейт зрештою розлучився з Меліндою Гейтс Фото: 1TV.GE

Раніше цього місяця видання The Wall Street Journal повідомило, що Епштейн втрутився в переговори, пов'язані зі звільненням Ніколіча з особистого офісу Гейтса, і висунув звинувачення в тому, що Гейтс мав позашлюбні зв'язки, коли укладав угоду про звільнення. У своїй заяві Ніколіч раніше повідомив журналістам, що електронні листи від липня 2013 року "не були написані від мого імені або на моє прохання".

Журналісти зазначили, що Джеффрі Епштейн використовував інформацію про романи Гейтса, щоб йому погрожувати. Так, із картяркою-любителькою бриджу, Гейтс познайомився приблизно 2010 року, коли їй було близько 20 років. Епштейн познайомився з нею 2013 року і пізніше оплатив їй навчання в школі програмування. У 2017 році Епштейн надіслав Гейтсу електронного листа з проханням, щоб йому відшкодували вартість курсу.

В електронному листі Ніколичу від 4 липня 2013 року Епштейн написав: "Білл ризикує перетворитися з найбагатшої людини на найбільшого лицеміра, Мелінда — на посміховисько, а обіцянки в результаті зникнуть". Епштейн продовжив, назвавши двох жінок, з якими у Гейтса були романи, заявивши, що вони "ризикують стати сенсаціями відразу".

Гейтс заявив на зустрічі з виборцями, що 2014 рік був останнім роком, коли він зустрічався з Епштейном, хоча були деякі "другорядні питання", які порушував Епштейн. "Після цього він продовжував писати мені електронні листи", — сказав Гейтс, додавши, що не відповідав.

