Связи с Эпштейном: гендиректор Всемирного экономического форума ушел в отставку

Президент и генеральный директор Всемирного экономического форума Борге Бренде объявил об отставке после расследования его контактов с Джеффри Эпштейном. Министерство юстиции Соединенных Штатов опубликовало документы, которые подтвердили его встречи и переписку с финансистом.

Всемирный экономический форум начал независимое расследование его отношений с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Бывший министр иностранных дел Норвегии Бренде, который стал президентом ВЭФ в 2017 году, объявил о своем решении в заявлении после информации, обнародованной Министерством юстиции США, сообщило информационное агентство Reuters.

"После тщательного обдумывания я решил уйти с должности президента и генерального директора Всемирного экономического форума. Мое время здесь, которое длилось 8 с половиной лет, было чрезвычайно полезным", — сказал Бренде. В заявлении не упоминалось об Эпштейне.

Решение Бренде уйти в отставку произошло после серии разоблачений, связанных с Эпштейном, который был осужден в 2008 году. Эти разоблачения всколыхнули бизнес- и политическую элиту. Министерство юстиции США обнародовало более 3 миллионов страниц документов, касающихся Эпштейна, который покончил жизнь самоубийством в тюрьме в 2019 году, ожидая суда по федеральным обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Как Борге Бренде был связан с Эпштейном

В информации, обнародованной Минюстом США говорилось, что норвежец трижды ужинал с Эпштейном, а также общался с опальным финансистом по электронной почте и текстовыми сообщениями.

"Я благодарен за невероятное сотрудничество с моими коллегами, партнерами и избирателями, и считаю, что сейчас самое время для Форума продолжить свою важную работу без отвлекающих факторов", — добавил Бренде.

Он заявил, что не знал о прошлом и преступной деятельности Эпштейна до первой встречи с ним в 2018 году, и сожалеет, что не расследовал его дело более тщательно. Андре Хоффманн и Ларри Финк, сопредседатели женевского форума, который организует ежегодный саммит в Давосе, заявили, что независимое расследование связей Бренде с Эпштейном, проведенное внешним юрисконсультом, завершилось. Сопредседатели указали, что обязанности временного президента и генерального директора будет исполнять Алоис Цвинги. Совет попечителей форума будет контролировать передачу руководства, включая план по определению постоянного преемника.

Напомним, что среди материалов, обнародованных Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна, обнаружили отсутствие десятков интервью ФБР. Речь идет более чем о 90 записях, которые не отражены на сайте ведомства. В частности это три допроса женщины, выдвигавшей обвинения в адрес президента США Дональда Трампа.

Ранее мы также информировали, что в одном из докладов отмечалось о хранении Эпштейном фотографий и жестких дисков в шести арендованных складских помещениях на территории США. Они хранились преимущественно во Флориде, в период с 2003 по 2019 год.