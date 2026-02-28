Билл Клинтон наконец нарушил молчание относительно связей с Эпштейном: "Ничего плохого не сделал"

42-й по счету президент США Билл Клинтон дал показания о своих связях с Джеффри Эпштейном, заявив о том, что он лично "не сделал ничего плохого". Этот допрос стал "историческим событием".

Клинтон стал первым действующим или бывшим президентом страны, который был вынужден давать показания перед Конгрессом США, и все из-за его "тесной дружбы" с осужденным сексуальным преступником Эпштейном. Об этом пишет агентство Reuters.

Политик выступил на закрытом заседании перед Комитетом по надзору Палаты представителей, на котором рассказал, что якобы "не увидел ничего, что заставило бы задуматься" тогда, когда он проводил досуг с Эпштейном. В показаниях он сказал, что не летал бы на самолете покойного финансиста, если бы знал о его предполагаемой торговле несовершеннолетними девушками.

Сам бывший президент США по меньшей мере несколько раз летал самолетом Эпштейна еще в начале 2000-х годов. Это произошло после того, как покинул пост. В то же время файлы по делу преступника, обнародованные ранее Министерством юстиции, содержат фотографии Клинтон с женщинами, лица которых заретушированы.

Кадр из файлов Эпштейна, на котором изображен Билл Клинтон

"Мы здесь только потому, что он так хорошо и так долго скрывал это от всех. Я ничего не видел и ничего плохого не сделал", — утверждал во время заседания Билл Клинтон.

Как пишет издание The Hill, и республиканцы, и демократы высоко оценили сотрудничество Клинтона во время "исторического" допроса. Он пытался ответить на каждый заданный вопрос, даже тогда, когда адвокат советовал замолчать.

В то же время политик, хоть и пошел на сотрудничество, выразил свое недовольство тем, что свидетельствовать также вызвали его жену — бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон. Она накануне заявляла, что не припоминает вообще, что когда-либо виделась с Эпштейном, что вызвало неоднозначное впечатление у присутствующих. Заявления Хиллари Клинтон планируют проверить на правдивость.

Билл Клинтон в файлах Эпштейна

Стоит напомнить, что в опубликованных в декабре новых файлах Эпштейна Билл Клинтон засветился уже не впервые. Там его заметили в частности на кадре в компании музыканта и актера Мика Джаггера, вокалиста группы The Rolling Stones.

Билл Клинтон вместе с Миком Джагером в файлах Эпштейна

На другом кадре из этой "пачки" файлов Билл Клинтон был изображен совместно с "королем поп-музыки" Майклом Джексоном, а также с американской актрисой и певицей, солисткой группы The Supremes Дайаной Росс.

Билл Клинтон вместе с Майклом Джексоном и Дайаной Росс в файлах Эпштейна

Напомним, 26 февраля в Reuters сообщили, что гендиректор Всемирного экономического форума ушел в отставку из-за связей с Эпштейном.

25 февраля издание CNN рассказывало, что из файлов Эпштейна исчезли документы с обвинениями против Дональда Трампа.