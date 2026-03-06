Мін'юст США оприлюднив зниклі файли у справі Епштейна: Трамп нібито знущався над дівчиною, — ЗМІ

Міністерство юстиції США оприлюднило раніше відсутні документи ФБР, пов’язані зі справою Джеффрі Епштейна, у яких містяться звинувачення щодо можливих знущань над молодою дівчиною президентом Дональдом Трампом.

Як повідомляє видання Sky News, документи включають короткі виклади та нотатки трьох окремих інтерв’ю ФБР із жінкою, яка заявила про домагання з боку Епштейна та нібито знущання з боку Трампа. Міністерство юстиції пояснило, що ці файли раніше були помилково позначені як "дублікати" в електронних каталогах, тому не потрапили до публічного доступу.

За наявною інформацією, жінка з Південної Кароліни звернулася до правоохоронних органів після арешту Епштейна у 2019 році. Вона стверджувала, що напад стався на острові Хілтон-Хед у її рідному штаті, коли їй було 13 років, приблизно у 1984 році. ФБР провело низку допитів у чотири дати 2019 року — 24 липня, 7 серпня, 20 серпня та 16 жовтня — і включило їх у матеріали справи проти Гіслейн Максвелл, колишньої подруги Епштейна та засудженої співучасниці.

Раніше у відкритих документах Епштейна був доступний лише короткий виклад від 24 липня, який не містив згадок про Трампа. Наразі у публічному доступі оприлюднено записи з трьох інших інтерв’ю, де жінка стверджує про зловживання не лише Епштейна, але й кількох його знайомих, серед яких згадується і чинний президент. Білий дім та сам Трамп відкидають ці звинувачення як "необґрунтовані та хибні", а прессекретарка Кароліна Лівітт наголосила на відсутності будь-яких достовірних доказів.

Міністерство юстиції попередило, що документи можуть містити неперевірені або неправдиві твердження щодо президента. Оприлюднення файлів відбулося відповідно до Закону про прозорість файлів Епштейна, який Трамп підписав наприкінці минулого року під тиском республіканців у Конгресі. Закон дозволяє утримувати матеріали, що стосуються жертв, сексуального насильства над дітьми або активних кримінальних розслідувань, але забороняє приховувати інформацію через "збентеження, шкоду репутації чи політичну чутливість".

У міністерстві також зазначили, що деякі документи містять сенсаційні або хибні твердження, зокрема подані безпосередньо перед виборами 2020 року, і що наразі жодних офіційних розслідувань щодо чинного президента у цій справі не ведеться.

Справа Епштейна: що відомо про причетність Трампа

Нагадаємо, що серед оприлюднених Міністерством юстиції США файлів у справі Джеффрі Епштейна відсутні десятки інтерв’ю ФБР, зокрема три допити жінки, яка звинувачувала президента Дональда Трампа у домаганнях. Білий дім та сам Трамп заперечують будь-яку провину, а Міністерство юстиції наголошує, що документи не видалялися і дотримувалося вимог закону щодо публікації файлів.

Раніше Фокус писав, що Дональд Трамп, який підтримував дружні стосунки з Епштейном у 1990-х та на початку 2000-х, протягом місяців відмовлявся розкривати документи, поки Конгрес не ухвалив закон, змушуючи його до публікації. Хоча офіційних звинувачень проти нього не висунуто, розсекречені файли містять численні згадки Трампа та твердження про домагання до 13-річної дівчини і нібито участь Епштейна у "аукціонах" у Мар-а-Лаго.

Крім того, колишній президент США Білл Клінтон розповів законодавцям, що у Дональда Трампа були "чудові часи" із засудженим мільярдером Джеффрі Епштейном. Однак їхні стосунки погіршилися після того, як бізнесмен найняв молодих жінок, які працювали у клубі Мар-а-Лаго, що належать чинному президенту США.