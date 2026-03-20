Появились фото "шпионской комнаты" в "Доме ужасов" Эпштейна: новые детали расследования

В сети обнародовали новые изображения из особняка финансиста Джеффри Эпштейна в Нью-Йорке, который ранее получил неофициальное название "дом ужасов". Среди них — первое фото так называемой "шпионской комнаты", которая, по данным источников, могла использоваться для скрытой слежки за гостями.

Изображение было найдено при анализе более трех миллионов документов, обнародованных в конце января Министерством юстиции США. Архив содержит многочисленные фото интерьеров особняка Эпштейна на Верхнем Ист-Сайде, который посещали влиятельные представители политики, бизнеса и шоу-бизнеса, пишет Radar Online.

На одном из самых обсуждаемых фото видна комната с большим количеством мониторов и записывающего оборудования. Камеры, судя по всему, охватывали спальни, коридоры и общие помещения дома.

Источники, знакомые с расследованием, считают, что система могла использоваться для записи гостей без их ведома — с целью дальнейшего шантажа. По их словам, расположение камер и техническое оснащение указывают на продуманную и системную схему сбора компрометирующих материалов.

Фото: Министерство юстиции США

"Это не была обычная система безопасности — это была целенаправленная слежка. Все указывает на то, что записи могли использоваться как инструмент влияния", — отметил один из собеседников.

Другой источник добавил, что обнаруженное фото меняет представление о масштабах деятельности Эпштейна, намекая на возможное участие в более широкой сети сбора информации.

Ранее некоторые вероятные жертвы уже заявляли о наличии скрытых камер в домах Эпштейна. Новые материалы из его резиденции во Флориде также свидетельствуют о возможном видеонаблюдении в рабочем кабинете.

Кроме этого, документы содержат многочисленные фото интерьеров, которые следователи назвали тревожными: картины обнаженных детей, скульптуры и помещения с откровенным декором.

Обнародовали новые изображения из особняка Джеффри Эпштейна Фото: Министерство юстиции США

Также обнародованные снимки зафиксировали Эпштейна в неформальных ситуациях вместе с гостями, среди которых были известные политики и бизнесмены. В то же время отмечается, что сами фото не являются доказательствами их причастности к преступлениям.

Правоохранители отмечают, что появление изображения "шпионской комнаты" может усилить вопрос о том, действовал ли Эпштейн самостоятельно. Наличие такой инфраструктуры свидетельствует о возможной организованной деятельности и вызывает новые вопросы о дальнейшей судьбе записей.

Расследование продолжается.

