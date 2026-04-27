Візит Чарльза III до Трампа: чого Лондон насправді хоче від Вашингтону, — Politico

Король Чарльз III і королева Камілла 27 квітня розпочинають чотириденний державний візит до США. Під час неї їх прийматимуть президент Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп, а програма охоплює Вашингтон, Білий дім, Конгрес, Нью-Йорк і Вірджинію.

Візит монарха до США цього тижня з метою налагодження відносин є результатом місяців розробки стратегій на найвищому рівні уряду Великої Британії, повідомляє Politico. Попри офіційний церемоніальний формат, візит відбувається в непростий момент для американсько-британських відносин. Трамп загострив свої стосунки з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, виступаючи з шквалом критики позиції прем'єр-міністра щодо війни в Ірані, імміграції та буріння нафти й газу.

Британія, за оцінкою видання, намагається заспокоїти американського президента і водночас утримати стратегічний зв’язок із Вашингтоном. Сам Трамп раніше позитивно відгукувався про Чарльза III. Він оцінював поїздку як позитивну подію. Саме на особисту симпатію Трампа до британської монархії, як випливає з повідомлень Politico, у Лондоні й покладають частину дипломатичних очікувань.

Відео дня

Візит відбудеться на тлі підвищеної напруженості у сфері безпеки після стрілянини на суботній вечері кореспондентів Білого дому. Чарльз, ймовірно, торкнеться теми стрілянини у своїй промові на спільному засіданні Конгресу у вівторок. Король особисто доклав зусиль до цього. Вона триватиме близько півгодини — що значно перевищує 12-хвилинну промову, яку його мати, королева Єлизавета II, виголосила під час візиту до США в 1991 році.

Підготовкою до прийому займалася перша леді Меланія Трамп, а офіційна програма має підкреслити "особливі відносини" між США і Великою Британією. Окремий політичний акцент програми – двостороння зустріч Дональда Трампа і Чарльза III в Овальному кабінеті. Одою з головних тем є війна в Україні, від якої президент місяцями відволікався майбутніми проміжними виборами та триваючою війною США та Ізраїлю з Іраном.

Монарх також, ймовірно, наголосить на відданості Великої Британії оборонним зв'язкам двох країн, які включають кроки НАТО щодо захисту від Росії в Арктиці, оскільки президент США ставить під сумнів майбутнє альянсу. США можуть переглянути своє визнання суверенітету Великої Британії над Фолклендськими островами.

Існують і глибші питання щодо оборони, серед яких те, як швидко Велика Британія прискориться на шляху до своєї мети (під впливом Трампа) витрачати 3,5 відсотка ВВП на оборону до 2035 року. Колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон заявив минулого тижня, що майбутні відносини зі США залежатимуть від того, чи продемонструє Велика Британія рішучий рух до мети в 3,5 відсотка. Протягом майже всього чотириденного візиту поруч із Чарльзом буде міністр закордонних справ Іветт Купер. Вона планує відокремитися від королівської делегації, щоб у вівторок обговорити складні політичні питання з державним секретарем США Марко Рубіо.

Трампа, Стармера та Чарльза об'єднує одне: жоден з них не хоче говорити про покійного засудженого злочинця Джеффрі Епштейна. Поліція розслідує справу брата короля, Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, та колишнього посла Великої Британії в США Пітера Мандельсона за твердженнями про те, що кожен з них окремо передавав Епштейну конфіденційні матеріали. Обидва заперечують будь-які правопорушення. Букінгемський палац відхилив заклики активістів до того, щоб король або королева Камілла, активістка з боротьби з насильством щодо жінок та дівчат, зустрілися з жертвами Епштейна під час свого візиту.

