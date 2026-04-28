"Путин хочет войны": о чем шептались король Чарльз и Трамп перед чаепитием

Специалист по чтению по губам раскрыла о чем говорили президент США и король Великобритании, позируя фотографам на лужайке перед Белым домом. Оказалось, что Дональд Трамп пытался поговорить о политике, войне в Украине и своем бальном зале.

Президент США и первая леди Мелания Трамп приветствовали короля Чарльза и королеву Камиллу на Южной лужайке Белого дома. И их первые реплики не были слышны журналистам, но специалист по чтению по губам Никола Хиклинг сообщила Daily Mail, что во время короткого разговора президент упомянул как субботнюю стрельбу на ужине для корреспондентов Белого дома, так и тревожные новости о Владимире Путине .

Король Чарльз встретился с президентом США в Белом доме

"Эта стрельба…" — произнес Трамп.

"Я бы предпочел не стоять здесь слишком долго. Мне кажется, мне здесь не место", — ответил король.

Затем Трамп спросил короля все ли с ним в порядке, добавив: "Это не к добру".

"Я не был готов, но теперь я готов", — также заявил президент США.

Затем Трамп сменил тему, сообщив Чарльзу, что поддерживает контакт с российским лидером.

"Сейчас я разговариваю с Путиным, — сказал Трамп. — Он хочет войны".

Король Чарльз отметил, что они обсудят эту тему позже.

Но Трамп продолжил.

"У меня такое чувство… что если он сделает то, что сказал, то уничтожит все население", — предупредил Трамп.

Монарх снова попытался сменить тему разговора.

"В другой раз", — сказал король Чарльз.

Президент США также указал на участок Южной лужайки, где будет построен новый бальный зал Белого дома, отметила Никола Хиклинг. И предложил посмотреть поближе. На это Чарльз отреагировал с юмором: "Уверен, вы нам все покажете".

Трамп ответил: "Верно, вы правы".

Затем первая леди и ее муж пригласили короля и королеву на чай в Зеленую комнату Белого дома. Но перед этим они осмотрели новый улей для пчел в форме Белого дома и огород, высаженный первой леди Мишель Обамой в 2009 году. Что пары обсуждали во время чаепития – неизвестно. Журналисты на встрече не присутствовали.

Трамп показал королю улей и пчел

Затем члены королевской семьи направились в резиденцию посла на Посольской улице в Вашингтоне, округ Колумбия, на прием в саду.

Более официальная программа встреч Трампов с британским монархом состоится 28 апреля и будет включать в себя более торжественную церемонию приветствия на Южной лужайке, за которой последует государственный ужин в Восточном зале Белого дома.

Такие меры безопасности были предприняты после покушения на Дональда Трампа во время торжественного ужина с журналистами Белого дома 25 апреля.