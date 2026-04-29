Путін заявив Трампу, що хоче перемир'я на 9 травня: деталі розмови

Юрій Ушаков, помічник Володимира Путіна, заявив, що глава Кремля провів телефонну розмову з президентом США, вона тривала понад 1,5 години.

"Путін сказав Трампу про готовність оголосити перемир'я на період Дня Перемоги, Трамп це підтримав", — заявив Ушаков, повідомляє ТАСС.

Крім цього Путін висловив Трампу слова підтримки у зв'язку із замахом і "рішуче засудив злочин".

А також "розповів Трампу про суто терористичні методи щодо атак на цивільні об'єкти".

Водночас Трамп сказав Путіну, що "угода для вирішення конфлікту в Україні вже близька".

Дзвінок Путіна Трампу — про що говорили

Путін розповів, що від початку 2025 року РФ передала Україні понад 20 тис. тіл загиблих, а отримала від України трохи більше ніж 500 тіл;

Для врегулювання війни в Україні шляхом переговорів президент Володимир Зеленський "повинен позитивно відреагувати на відомі, викладені раніше пропозиції";

Путін розповів Трампу, що на війні в Україні "російські війська тіснять противника";

Путін сказав Трампу, що "цілі так званої "СВО" (так у РФ продовжують називати війну в Україні — ред.) будуть досягнуті, РФ вважала за краще б зробити це шляхом переговорів".

При цьому ТАСС заявляє, що розмова Путіна і Трампа була "відвертою і діловою", і нібито президент США висловив оцінку офіційному Києву, який "затягує конфлікт".

Також росіянин обговорив із президентом США війну в Ірані, заявивши, що "варіант із наземною операцією проти Ірану був би зовсім неприйнятним і небезпечним".

Наостанок глави Кремля і Білого дому говорили про "великі перспективи взаємовигідних проєктів в економіці та енергетиці", Путін привітав першу леді з днем народження, що минув, і домовився підтримувати контакти з Трампом, "як особисто, так і на рівні помічників".

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп зізнався, що "підтримує контакт" із Путіним.

А під час візиту короля Чарльза президент США шепотівся з ним перед чаюванням і повідомив, що "Путін хоче війни".