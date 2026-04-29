Путин заявил Трампу, что хочет перемирие на 9 мая: детали разговора

Юрий Ушаков, помощник Владимира Путина, заявил, что глава Кремля провел телефонный разговор с президентом США и он продолжался более 1,5 часа.

"Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы, Трамп это поддержал", — заявил Ушаков, сообщает ТАСС,

Кроме этого Путин выразил Трампу слова поддержки в связи с покушением и "решительно осудил преступление".

А также "рассказал Трампу о сугубо террористических методах по атакам на гражданские объекты".

При этом Трамп сказал Путину, что "сделка для разрешения конфликта в Украине уже близка".

Звонок Путина Трампу — о чем говорили

Путин рассказал, что с начала 2025 года РФ передала Украине более 20 тыс. тел погибших, а получила от Украины чуть более 500 тел;

Для урегулирования войны в Украине путем переговоров президент Владимир Зеленский "должен положительно отреагировать на известные, изложенные ранее предложения";

Путин рассказал Трампу, что на войне в Украине "российские войска теснят противника";

Путин сказал Трампу, что "цели так называемой "СВО" (так в РФ продолжают называть войну в Украине — ред.) будут достигнуты, РФ предпочла бы сделать это путем переговоров".

При этом ТАСС заявляет, что разговор Путина и Трампа был "откровенным и деловым", и якобы президент США высказал оценку официальному Киеву, который "затягивает конфликт".

Также россиянин обсудил с президентом США войну в Иране, заявив, что "вариант с наземной операцией против Ирана был бы совсем неприемлемым и опасным".

Напоследок главы Кремля и Белого дома говорили о "больших перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике", Путин поздравил первую леди с прошедшим днем рождения и договорился поддерживать контакты с Трампом, "как лично, так и на уровне помощников".

Напомним, ранее Дональд Трамп признался, что "поддерживает контакт" с Путиным.

А во время визита короля Чарльза президент США шептался с ним перед чаепитием и сообщил, что "Путин хочет войны".