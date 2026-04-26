"Веду разговоры с ним": Трамп признался в постоянных телефонных переговорах с Путиным (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает связь с президентами Украины и РФ. По его словам, Вашингтон продолжает работу над вопросом завершения войны между Москвой и Киевом.

Глава Белого дома добавляет, что США не отказались от миссии посредника между сторонами конфликта. Об этом он заявил во время телефонного интервью Fox News.

"Что ж, мы пытаемся что-то сделать, но бои продолжаются. Это очень кровавая война. Это очень плохо", — сказал президент США.

Трамп в очередной раз заявил, что война в Украине сначала казалась ему самой простой в плане регулирования. Хотя глава Белого дома снова повторил о завершении "восьми войн", он признает уровень ненависти между лидерами РФ и Украины.

"Ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским абсурдна и безумна. Ненависть — плохая вещь, когда пытаешься что-то уладить. Но это произойдет. Это произойдет", — добавил Трамп.

Отвечая на вопрос журналистки о последнем разговоре с главой Кремля, он не подтвердил его факт. По словам Трампа, он пока не хочет "разглашать детали разговоров", однако поддерживает контакты с обоими лидерами.

"У меня есть разговоры с ним [Путиным — ред.] и у меня есть разговоры с президентом Зеленским. Хорошие разговоры. Наша команда работает над ситуацией в России и Украине. Надеюсь, мы это сделаем", — ответил лидер США.

Ранее Фокус сообщал о приверженности Трампа к заявлениям лидера РФ. По словам украинского президента, эффективное давление на Путина возможно лишь при условии жесткой позиции США, иначе мягкий диалог не заставит Кремль изменить поведение.

Впоследствии эксперт рассказал о несклонности Путина к переговорам. Андрей Смолий убежден, что Путин считает лидера США лучшей партией для того, чтобы по состоянию на сейчас вести военную кампанию