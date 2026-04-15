"Сигналы более позитивные для РФ": Зеленский заявил, что Трамп не на стороне Украины

Президент США Дональд Трамп больше публично поддерживает больше Россию, чем Украину.

Хотя ранее он обещал быть нейтральным. Такое заявление глава государства сделал в интервью немецкому ZDF.

"Он с самого начала говорил, что будет занимать нейтральную позицию. Это свидетельствует о том, что он не на моей стороне и не на стороне России. Но его сигналы иногда являются более позитивными в отношении России, чем в отношении Украины. Это факт", — заявил президент Украины.

По словам украинского президента, эффективное давление на Путина возможно лишь при условии жесткой позиции США, иначе мягкий диалог не заставит Кремль изменить поведение.

"Если Путин действительно боится США, а я считаю, что это так, то это означает, что есть возможность оказывать на него давление. Но если Соединенные Штаты этого не делают, а дипломатично пытаются сидеть на двух стульях? Тогда, если речь идет только о мягком диалоге с Россией, у нее не будет причин бояться", — сказал президент.

Ранее Зеленский обвинял США в давлении на Украину относительно вывода войск с Донбасса. В частности, по его словам, затяжная война в Иране будет полезна для России и очень вредна для Украины.

По мнению Зеленского, после окончания войны с Ираном администрация Трампа возобновит давление на Киев с целью добиться территориальных уступок для прекращения войны. Как известно, РФ хочет получить полный контроль над Донбассом и требует вывода украинских войск с этой территории.

Также Зеленский в очередной раз объяснил, почему Украина не будет сдавать Донбасс. Глава государства сказал, что Украина пока не имеет достаточных гарантий безопасности, чтобы переходить к следующим шагам в мирном процессе. В то же время оставление оккупированных территорий, в частности на Донбассе, может создать угрозу дальнейшего наступления России.