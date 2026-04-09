"Сейчас нет гарантий безопасности": Зеленский объяснил, почему Украина не будет сдавать Донбасс

Украина пока не имеет достаточных гарантий безопасности, чтобы переходить к следующим шагам в мирном процессе. В то же время оставление оккупированных территорий, в частности на Донбассе, может создать угрозу дальнейшего наступления России.

Как пишет издание "Новости Live", президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас отсутствие четких и действенных гарантий безопасности не позволяет Киеву говорить о новых этапах урегулирования войны.

Глава государства подчеркнул, что Украина не может просто оставить свои территории, в частности на востоке, ведь это создаст условия для дальнейшей эскалации. По его словам, оккупированные районы могут быть использованы российскими войсками как плацдарм для новых наступательных операций.

Президент подчеркнул, что любые решения по территориям должны базироваться на четком понимании рисков безопасности и реальных гарантиях. Сейчас Украина только ведет разговоры о необходимости сильных гарантий от международных партнеров, однако фактически их еще не получила.

Отдельно Зеленский отметил, что вопрос территориальной целостности является исключительной компетенцией украинского народа, и никакие внешние партнеры не могут определять судьбу украинских земель.

"Прежде чем принимать какие-либо решения, необходимо четко понимать все детали и иметь конкретные гарантии безопасности. Сейчас мы только говорим о сильных гарантиях, однако фактически их до сих пор нет, а значит — нет оснований переходить к следующим шагам. В то же время мы понимаем: единственным распорядителем украинской земли является украинский народ, а не любые партнеры, несмотря на все уважение к ним", — заявил он во время выступления.

Кроме того, президент сообщил о планах российских войск активизировать наступление на Покровском направлении. По его словам, Россия стремится захватить ряд населенных пунктов, в частности Дружковку и Константиновку, до конца апреля.

Впрочем, как отметил Зеленский, на сегодня российские силы не имеют достаточного ресурса для реализации этих планов. Он добавил, что враг несет значительные потери, а сама тактика наступления остается неизменной, несмотря на различные подходы и временные рамки операций.

Напомним, в интервью итальянской радиостанции Radio Rai президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что любые уступки по Донбассу не остановят Россию, а лишь откроют ей путь к новым наступлениям. По его словам, после этого под угрозой могут оказаться Харьков и Днепр — одни из ключевых городов страны.

Более того, он отметил, что после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке переговорный процесс между РФ и США возобновится.