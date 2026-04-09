"Зараз немає гарантій безпеки": Зеленський пояснив, чому Україна не здаватиме Донбас

Україна наразі не має достатніх гарантій безпеки, щоб переходити до наступних кроків у мирному процесі. Водночас залишення окупованих територій, зокрема на Донбасі, може створити загрозу подальшого наступу Росії.

Як пише видання "Новини Live", президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі відсутність чітких і дієвих гарантій безпеки не дозволяє Києву говорити про нові етапи врегулювання війни.

Глава держави наголосив, що Україна не може просто залишити свої території, зокрема на сході, адже це створить умови для подальшої ескалації. За його словами, окуповані райони можуть бути використані російськими військами як плацдарм для нових наступальних операцій.

Президент підкреслив, що будь-які рішення щодо територій мають базуватися на чіткому розумінні безпекових ризиків і реальних гарантіях. Наразі Україна лише веде розмови про необхідність сильних гарантій від міжнародних партнерів, однак фактично їх ще не отримала.

Відео дня

Окремо Зеленський зауважив, що питання територіальної цілісності є виключною компетенцією українського народу, і жодні зовнішні партнери не можуть визначати долю українських земель.

"Перш ніж ухвалювати будь-які рішення, необхідно чітко розуміти всі деталі та мати конкретні гарантії безпеки. Наразі ми лише говоримо про сильні гарантії, однак фактично їх досі немає, а отже — немає підстав переходити до наступних кроків. Водночас ми розуміємо: єдиним розпорядником української землі є український народ, а не будь-які партнери, попри всю повагу до них", — заявив він під час виступу.

Крім того, президент повідомив про плани російських військ активізувати наступ на Покровському напрямку. За його словами, Росія прагне захопити низку населених пунктів, зокрема Дружківку та Костянтинівку, до кінця квітня.

Втім, як зазначив Зеленський, на сьогодні російські сили не мають достатнього ресурсу для реалізації цих планів. Він додав, що ворог зазнає значних втрат, а сама тактика наступу залишається незмінною, попри різні підходи та часові рамки операцій.

Нагадаємо, в інтерв’ю італійській радіостанції Radio Rai президент України Володимир Зеленський попередив, що будь-які поступки щодо Донбасу не зупинять Росію, а лише відкриють їй шлях до нових наступів. За його словами, після цього під загрозою можуть опинитися Харків і Дніпро — одні з ключових міст країни.

Ба більше він зауважив, що після стабілізації ситуації на Близькому Сході переговорний процес між РФ та США відновиться.