"Розкол — ключова мета Путіна": здача Донбасу відкриє Росії шлях до Харкова, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський попередив, що будь-які поступки щодо Донбасу не зупинять Росію, а лише відкриють їй шлях до нових наступів. За його словами, після цього під загрозою можуть опинитися Харків і Дніпро — одні з ключових міст країни.

В інтерв’ю італійській радіостанції Radio Rai президент України Володимир Зеленський розповів, що допускає можливість особистої зустрічі з Володимир Путін, однак виключає проведення таких переговорів у Києві чи Москві. За його словами, компромісну локацію можна знайти на нейтральній території — у Європі, США або на Близькому Сході.

"Ми можемо знайти таке місце на Близькому Сході, в Європі, Сполучених Штатах, будь-де", — зауважив політик.

Однак піднявши тему ситуації на сході, Зеленський чітко дав зрозуміти: питання Донбасу не може бути предметом торгу. Він пояснив, що у разі поступок Росії українська армія втратить стратегічно важливі укріплення, які будувалися роками.

Відео дня

"Ми не можемо просто обговорювати передачу Донбасу. Якщо ми залишимо Донбас росіянам, вони окупують наші найкраще захищені місця без жодних втрат", — поясни він.

Це, своєю чергою, відкриє противнику шлях до нових наступів без значних втрат. Зокрема, президент прямо попередив, що після цього під ударом можуть опинитися Харків та Дніпро — ключові економічні центри країни. Крім військових ризиків, такий сценарій несе й внутрішню загрозу, адже може спричинити глибокий розкол у суспільстві, чого, за словами глави держави, і прагне Кремль.

Окремо Зеленський позитивно оцінив досягнуті Сполученими Штатами домовленості щодо припинення вогню в Ірані та зазначив, що це здатне частково стабілізувати ситуацію на енергетичних ринках. Водночас президент наголосив, що попри зміщення уваги Вашингтона на Близький Схід, підтримка України, особливо у вигляді військової допомоги, має залишатися безперервною. За його словами, саме через зміну фокусу США наразі призупинено тристоронній переговорний формат із Росією, однак Київ розраховує на його відновлення.

Водночас під час розмови із журналістом Зеленський зауважив, що навіть у разі паузи у бойових діях Росія може повернутися до агресії через кілька років. Саме тому Україна наполягає на чітких і дієвих гарантіях безпеки за участі як європейських держав, так і США.

Щодо внутрішньої ситуації, президент наголосив, що проведення виборів під час повномасштабної війни наразі неможливе — як через правові обмеження, так і через відсутність належних умов безпеки для громадян і військових.

Зеленський також звернув увагу на санкційну політику проти Росії та пояснив, що попри обмеження Москва продовжує отримувати значні прибутки від продажу енергоресурсів. У цьому контексті він висловив сподівання на посилення тиску з боку США.

Окремо президент торкнувся своїх відносин із Дональд Трамп. На його думку, він має з ним відвертий діалог і не боїться прямо висловлювати свою позицію.

"У кого кращі стосунки з Трампом, ніж у мене? Я думаю, що у нас добрі стосунки, бо я один з небагатьох людей, хто говорить йому те, що він думає. Небагато людей можуть сказати президенту Сполучених Штатів, що він не завжди правий", — пояснив він.

Крім того, глава держави заявив, що Вашингтон недооцінив рівень співпраці між Росією та Іраном. За його словами, Москва могла передавати Тегерану розвідувальні дані для ударів по об’єктах у регіоні, однак США не відреагували належним чином, оскільки продовжують довіряти російському керівництву.

Нагадаємо, до цього інтерв'ю віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що сьогодні переговори про завершення війни в Україні звелися до "торгівлі за кілька квадратних кілометрів території".

На початку квітня Фокус писав, що, за словами речника кремлівського глави РФ Дмитра Пєскова, Україна вже зараз має залишити Донбас Росії. На його думку, саме це рішення завершить гарячу фазу війни.