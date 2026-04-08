Венс назвав переговори про завершення війни в Україні "торгівлею за кілька квадратних кілометрів"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що сьогодні переговори про завершення війни в Україні звелися до "торгівлі за кілька квадратних кілометрів території".

Також за його словами, позиції РФ та України на мирних переговорах поступово зближуються. Про це він заявив, виступаючи на заході у Будапешті, пише CNN.

"Я б сказав і росіянам, і українцям: чи варті цього втрати сотень тисяч молодих росіян та українців? Чи варті цього ще місяці чи навіть роки високих цін на енергоносії та економічних руйнувань? Ми вважаємо, що відповідь очевидна — ні", — наголосив Венс.

Він зазначив, що для досягнення миру необхідна воля обох сторін.

"Але, як то кажуть, для цього потрібні двоє", — додав віцепрезидент США.

"Ми досягли значного прогресу. Якщо згадати, з чого все починалося — тоді ми навіть не могли домогтися від росіян чи українців, щоб вони письмово виклали, чого саме хочуть для врегулювання конфлікту. Зараз це вже зроблено. У нас є документи від української сторони та документи від російської сторони. Фактично, нам вдалося змусити їх сформулювати свої позиції, і з часом ці позиції стають дедалі ближчими одна до одної. Очевидно, вони поки що не повністю збігаються — інакше конфлікт уже був би завершений", — підкреслив Джей Ді Венс.

Нагадаємо, РФ і США вимагають від України вивести війська з Донбасу. Таку заяву в інтерв'ю Axios зробив президент Володимир Зеленський. На думку Зеленського, після закінчення війни з Іраном адміністрація Трампа відновить тиск на Київ з метою домогтися територіальних поступок для припинення війни. Як відомо, РФ хоче отримати повний контроль над Донбасом і вимагає виведення українських військ із цієї території.

Також віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп і Віктор Орбан — лідери, які "зробили найбільше" для припинення війни в Україні.