Вэнс назвал переговоры о завершении войны в Украине "торговлей за несколько квадратных километров"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сегодня переговоры о завершении войны в Украине свелись к "торговле за несколько квадратных километров территории".

Также по его словам, позиции РФ и Украины на мирных переговорах постепенно сближаются. Об этом он заявил, выступая на мероприятии в Будапеште, пишет CNN.

"Я бы сказал и россиянам, и украинцам: стоят ли этого потери сотен тысяч молодых россиян и украинцев? Стоят ли этого еще месяцы или даже годы высоких цен на энергоносители и экономических разрушений? Мы считаем, что ответ очевиден — нет", — подчеркнул Вэнс.

Он отметил, что для достижения мира необходима воля обеих сторон.

"Но, как говорится, для этого нужны двое", — добавил вице-президент США.

Также Джей Ди Вэнс заявил, что якобы позиции РФ и Украины на мирных переговорах постепенно сближаются и этому поспособствовали США.

"Мы достигли значительного прогресса. Если вспомнить, с чего все начиналось — тогда мы даже не могли добиться от россиян или украинцев, чтобы они письменно изложили, чего именно хотят для урегулирования конфликта. Сейчас это уже сделано. У нас есть документы от украинской стороны и документы от российской стороны. Фактически, нам удалось заставить их сформулировать свои позиции, и со временем эти позиции становятся все ближе друг к другу. Очевидно, они пока не полностью совпадают — иначе конфликт уже был бы завершен", — подчеркнул Джей Ди Вэнс.

Напомним, РФ и США требуют от Украины вывести войска с Донбасса. Такое заявление в интервью Axios сделал президент Владимир Зеленский. По мнению Зеленского, после окончания войны с Ираном администрация Трампа возобновит давление на Киев с целью добиться территориальных уступок для прекращения войны. Как известно, РФ хочет получить полный контроль над Донбассом и требует вывода украинских войск с этой территории.

Также вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп и Виктор Орбан - лидеры, которые "сделали больше всего" для прекращения войны в Украине.