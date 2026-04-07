Джей Ди Вэнс назвал главных "миротворцев" в войне в Украине (видео)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп и Виктор Орбан — лидеры, которые сделали больше всего для прекращения войны в Украине.

Такое заявление и ряд других, где Вэнс всячески расхваливает Орбана и критикует ЕС и Украину, он сделал во время пресс-конференции в Будапеште. Об этом сообщает Clash Report.

"Я здесь, потому что Виктор — государственный деятель. Мы слышали так много разговоров в европейских столицах о необходимости прекратить войну между Россией и Украиной, и мы, безусловно, с этим согласны. Война никогда бы не началась при президентстве — если бы четыре года назад президентом был Трамп. Но теперь, когда она началась, пожалуй, двумя лидерами, которые сделали больше всего для фактического прекращения этого разрушительного конфликта, стали Дональд Дж. Трамп и Виктор Орбан в Венгрии. И они сделали это через дипломатию, через общение с людьми, через попытки понять, что нужно украинцам и россиянам для прекращения войны", — заявил Джей Ди Вэнс.

Также Джей Ди Вэнс заявил, что якобы в украинской системе были люди, которые перед выборами 2024 года вели предвыборную кампанию на стороне демократов.

Вэнс в Будапеште хвалит Орбана и критикует ЕС и Украину

Ранее Виктор Орбан, пророссийский политик, получил поддержку президента США Дональда Трампа. В Белом доме его назвали "образцом" для остальной Европы. Но его рейтинги падают.

Напомним, что визит вице-президента США Джей Ди Венса в Венгрию проходит на этой неделе, за несколько дней до национальных выборов в стране. Официально — это попытка укрепить связи. Но в Венгрии многие это рассматривают, как вмешательство в выборы.

В своей предвыборной кампании Орбан представляет Украину как врага Венгрии, чтобы консолидировать общество вокруг себя, а также посеять сомнения среди еврочиновников в целесообразности помощи нашей стране.